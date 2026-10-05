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Martinelli volta da Seleção e reforça Fluminense contra o Coritiba

Volante desembarca no Rio nesta segunda-feira após primeira convocação para a Seleção Brasileira e poderá atuar na retomada do Brasileirão

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
05/10/2026 07:00
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Martinelli comemora classificação do Fluminense
Martinelli comemora classificação do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Martinelli volta ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira (5) e ficará à disposição do Fluminense para enfrentar o Coritiba, na quinta (8), às 21h30, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O volante encerrou sua primeira Data Fifa com a Seleção Brasileira no sábado, na vitória por 4 a 0 sobre a Índia, em Calcutá.

O jogador deixou a Índia no domingo junto aos demais convocados que atuam no futebol brasileiro. Após uma longa conexão em Dubai, Martinelli e os outros jogadores que defendem clubes cariocas seguem para o Rio, com chegada prevista para o fim da tarde desta segunda. A expectativa é de que os atletas já possam treinar normalmente por seus clubes na terça-feira.

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Com isso, Marcão terá Martinelli disponível para os últimos dias de preparação antes da volta do Fluminense aos gramados. O Tricolor não atua desde a vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, antes da Data Fifa.

A partida contra o Coritiba será disputada na quinta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão.

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Martinelli volta ao Fluminense após primeira experiência na Seleção

Martinelli encerrou a primeira passagem na Seleção principal com participações nos dois últimos amistosos comandados por Carlo Ancelotti. O volante estreou contra a Austrália, entrando no segundo tempo, e voltou a receber oportunidade diante da Índia.

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Contra os indianos, o jogador entrou por volta dos 15 minutos da segunda etapa e conseguiu mostrar algumas das suas principais características apresentadas no Fluminense.

A convocação aconteceu após o corte de João Pedro, do Chelsea. Aos 24 anos, Martinelli havia sido chamado pela primeira vez para a equipe principal e deixou o Fluminense logo depois da vitória sobre o Corinthians.

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Martinelli, do Fluminense, antes do jogo contra a Austrália
Martinelli, do Fluminense, antes do jogo contra a Austrália (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

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