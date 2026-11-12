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Ex-Fluminense, Gabriel Pirani encerra temporada na MLS com quatro gols pelo San Diego

Meia disputou 24 partidas em 2026 e chegou ao quarto ano consecutivo no futebol dos Estados Unidos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/11/2026 12:22
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Gabriel Pirani, jogador de futebol, em campo com camisa azul, controlando a bola durante a partida
Foto: Divulgação/.San Diego

Ex-Fluminense, Gabriel Pirani encerrou a temporada de 2026 da Major League Soccer (MLS) com números positivos pelo San Diego. O meia brasileiro disputou 24 partidas ao longo do ano, entre D.C. United e sua atual equipe, e marcou quatro gols na principal competição de futebol dos Estados Unidos.

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A transferência para o San Diego aconteceu durante a temporada, após três anos defendendo o D.C. United. No novo clube, o jogador de 24 anos ganhou espaço no meio de campo e marcou os quatro gols de sua temporada em 16 partidas pela equipe californiana.

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— Foi uma temporada de muito aprendizado e evolução. Comecei o ano no D.C. United e, depois, tive a oportunidade de iniciar um novo capítulo no San Diego. Fui muito bem recebido e consegui me adaptar rapidamente à equipe, ganhando espaço e buscando sempre contribuir dentro de campo. Fico feliz por ter conseguido ajudar o clube na reta final da temporada e, agora, é aproveitar esse período para descansar, avaliar tudo o que foi construído e me preparar para os próximos desafios — destacou Pirani.

Gabriel Pirani em campo, camisa branca com detalhes azuis, com a bola aos pés enfrentando adversário de uniforme vermelho.
Pirani venceu a Libertadores com o Flu (Foto: Divulgação/San Diego)

A temporada marcou o quarto ano consecutivo do brasileiro na MLS. Sua trajetória nos Estados Unidos começou em julho de 2023, quando chegou ao D.C. United por empréstimo junto ao Santos. Depois das primeiras atuações, o clube de Washington exerceu a opção de compra em definitivo no início de 2024.

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Na primeira temporada completa pela equipe, em 2024, Pirani disputou 36 partidas, marcou seis gols e deu uma assistência. Em 2025, foram outros 29 jogos, com oito gols e três assistências.

Passagem pelo Fluminense

Revelado pelo Santos, Gabriel Pirani disputou 76 partidas pela equipe profissional antes de iniciar uma sequência de empréstimos. Além do D.C. United, o meia também passou por Cuiabá e Fluminense.

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Em 2023, o jogador integrou o elenco tricolor que conquistou a Taça Guanabara, o Campeonato Carioca e a Copa Libertadores. Depois da passagem pelo futebol carioca, seguiu para os Estados Unidos, onde construiu sua trajetória na MLS.

Gabriel Pirani em campo durante jogo de futebol, cercado por jogadores de uniforme azul claro, torcida ao fundo.
Gabriel Pirani encerra a temporada pelo San Diego com 4 gols (Foto: Divulgação/San Diego)
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