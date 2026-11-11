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Martinelli evolui, treina com bola e se aproxima de retorno ao Fluminense

Volante se lesionou no jogo de ida contra o Palmeiras, pela Libertadores

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
11/11/2026 14:08
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Martinelli em ação pelo Fluminense contra o Palmeiras
Martinelli em ação pelo Fluminense contra o Palmeiras (Foto: Marina Garcia/Fluminense)

Martinelli evoluiu no tratamento após lesão no joelho esquerdo e está mais perto de voltar às atividades do Fluminense. O volante treinou com bola pela primeira vez após a cirurgia feita para correção de um problema na patela.

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O meia destaque do Flu na temporada sofreu a lesão no mês de outubro, no jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra o Palmeiras, no Maracanã, e deixou o gramado ao fim do primeiro tempo. A artroscopia no joelho esquerdo foi feita no dia 26.

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As informações são do site "ge" e foram confirmadas pela reportagem do Lance!.

Martinelli domina a bola na vitória do Fluminense sobre o Vasco
Martinelli em ação pelo Fluminense (Foto: Marina Garcia/Fluminense)

O departamento médico do clube estimou seu retorno após o término do Brasileirão, mas já há a expectativa de que o camisa 8 possa, ao menos, as duas últimas rodadas, nos dias 27/11 e 2/12, contra Cruzeiro e Bragantino.

Forte na briga por vaga na próxima Libertadores, o Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), contra o São Paulo. O Tricolor está em 4º lugar, com 57 pontos.

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