O Maracanã vai passar por uma mudança importante na estrutura do gramado a partir de dezembro. Depois de uma temporada de 2026 marcada por reclamações sobre as condições do campo, o estádio adotará a Celebration Hybrid, variedade que será instalada com a tecnologia Playtime. O novo modelo promete oferecer mais estabilidade, resistência ao desgaste e uma recuperação mais rápida entre as partidas.

A mudança acontece depois de um 2026 de dificuldades para a manutenção do gramado. O consórcio formado por Flamengo e Fluminense identifica uma combinação de fatores que contribuiu para o desgaste do campo: o curto intervalo entre as partidas, que reduziu o tempo de descanso da grama, e o alto volume de chuva registrado ao longo do ano.

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A situação também esteve no centro de uma disputa judicial envolvendo o uso do estádio. O Vasco buscou garantir o direito de mandar partidas no Maracanã, enquanto o Flamengo se posicionou contra a utilização do campo em determinadas condições. O cenário reforçou a discussão sobre a necessidade de preservar o gramado em meio ao calendário intenso do futebol brasileiro.

Gramado do Maracanã após Vasco x Boca Juniors (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

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Nova tecnologia promete mais estabilidade e recuperação rápida

O principal diferencial da mudança está no sistema de produção da grama. Atualmente, o Maracanã utiliza a Bermuda Celebration, cultivada pelo método tradicional conhecido como Ready to Play. A nova Celebration Hybrid será produzida com a tecnologia Playtime, que utiliza uma base plástica para concentrar o desenvolvimento das raízes.

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Na prática, o sistema impede que as raízes avancem pelo perfil do solo e faz com que fiquem concentradas na estrutura do tapete de grama. O resultado é um rolo mais estável, resistente e com menor risco de se romper durante o transporte e a instalação. A tecnologia também permite uma resposta mais rápida da relva após o plantio no estádio.

Segundo Rodrigo Santos, engenheiro agrônomo da Itograss, empresa responsável pelo gramado do Maracanã, o método representa um avanço em relação ao modelo utilizado até agora.

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— No Maracanã, a gente está trazendo uma tecnologia nova. Vai ser a primeira instalação com essa tecnologia na América do Sul. É a tecnologia Playtime, a produção de relva sobre o plástico — explicou.

Funcionário realiza trabalho na grama do Maracanã (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

O sistema também foi utilizado em 15 das 16 arenas da última Copa do Mundo, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. A implementação no Maracanã está prevista para dezembro, após o encerramento do Brasileirão.

Celebration Hybrid tem folhas mais finas e maior resistência

Além do método de produção, a própria variedade da grama apresenta características diferentes da atual. A Celebration Hybrid possui folhas mais finas, entrenós mais curtos e maior densidade, o que favorece a manutenção de um gramado mais baixo.

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Essas características são importantes para a dinâmica das partidas. A expectativa é que a bola tenha um deslocamento mais rápido e que o campo consiga preservar suas condições, mesmo diante do desgaste provocado pelos jogos.

Outro ponto considerado importante é a capacidade de recuperação. A nova grama apresenta maior resistência ao uso e tende a se recompor mais rapidamente, uma característica que pode ajudar o estádio a lidar com a sequência de partidas ao longo da temporada.

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