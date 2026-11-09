Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Convocados do Fluminense: veja datas e horários dos jogos na Data Fifa

Canobbio e Savarino defendem suas seleções principais; Riquelme Felipe disputa amistosos pelo Brasil sub-20

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 16:58
Favorite o Lance! no Google
Canobbio, Savarino e Riquelme representam o Fluminense na Data-Fifa
Canobbio, Savarino e Riquelme representam o Fluminense na Data-Fifa (Foto: Arte/Lance!)

O Fluminense tem três jogadores do elenco profissional convocados para compromissos de seleções nesta Data Fifa. Canobbio defenderá o Uruguai, Savarino representará a Venezuela e Riquelme Felipe estará com o Brasil sub-20. Os amistosos acontecem entre os dias 13 e 17 de novembro, durante a pausa do Brasileirão.

➡️Jogadores do Fluminense fazem campanha para Thiago Silva permanecer em 2027

Pelo Uruguai, Canobbio terá pela frente a Argentina na sexta-feira (13), às 20h (de Brasília), na Bombonera, em Buenos Aires. Depois, a Celeste recebe a República Dominicana na terça-feira (17), às 20h30, no Estádio Domingo Burgueño Miguel, em Maldonado. O atacante foi chamado pelo técnico Diego Forlán.

continua após a publicidade

Savarino terá uma viagem mais longa. A Venezuela enfrenta a seleção do País Basco no sábado (14), às 16h, no San Mamés, em Bilbao, na Espanha. Na sequência, visita a Rússia na terça-feira (17), às 14h, em Krasnodar. Os horários são de Brasília.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

A programação exige atenção para o retorno ao Fluminense, que enfrenta o São Paulo no dia 19, às 21h30, no Morumbis, pela 35ª rodada do Brasileirão. Os últimos compromissos das seleções de Canobbio e Savarino estão marcados para apenas dois dias antes da partida.

continua após a publicidade

Riquelme representa o Fluminense na Seleção sub-20

Riquelme Felipe foi convocado pelo técnico Paulo Victor para dois amistosos contra o Peru, nos dias 13 e 16 de novembro, ambos às 20h, no Mangueirão, em Belém. O atacante chegou à capital paraense na madrugada desta segunda-feira (9), quando começa a preparação da equipe.

➡️Análise: aposta em Lucho dá dinâmica ao Fluminense e fortalece base para reta final

Esta é a última convocação do Brasil sub-20 antes da lista definitiva para o Sul-Americano da categoria, previsto para janeiro de 2027. Os jogos serão uma oportunidade para o jogador tricolor buscar espaço no grupo que disputará o torneio.

continua após a publicidade

Confira a agenda dos convocados

Uruguai (Canobbio)

  • Sexta-feira (13/11): Argentina x Uruguai, às 20h, na Bombonera, em Buenos Aires.
  • Terça-feira (17/11): Uruguai x República Dominicana, às 20h30, no Estádio Domingo Burgueño Miguel, em Maldonado.

Venezuela (Savarino)

  • Sábado (14/11): País Basco x Venezuela, às 16h, no San Mamés, em Bilbao.
  • Terça-feira (17/11): Rússia x Venezuela, às 14h, em Krasnodar.

Brasil sub-20 (Riquelme Felipe)

  • Sexta-feira (13/11): Brasil x Peru, às 20h, no Mangueirão, em Belém.
  • Segunda-feira (16/11): Brasil x Peru, às 20h, no Mangueirão, em Belém.
Savarino e Canobbio comemoram gol do Fluminense
Savarino e Canobbio comemoram gol do Fluminense (Foto: Marina Garcia/Fluminense)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Fluminense e Cruzeiro disputam a bola em partida do Brasileirão.

Brasileirão Série A

Cruzeiro garantido e Fluminense quase; confira chances de classificação para a Libertadores

Há 7 horas
Thiago Silva orienta Fluminense contra o Corinthians

Fluminense

Jogadores do Fluminense fazem campanha para Thiago Silva permanecer em 2027

Há 23 horas
Botafogo e Fluminense empataram na ida do Carioca Sub-20 (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)

Futebol Nacional

Botafogo sai na frente, mas Fluminense empata no fim pela semifinal do Carioca Sub-20

Há 2 dias
Castillo em Vitória x Fluminense

Fluminense

Análise: Castillo dá sinal de reação e ganha força por espaço no Fluminense

Há 2 dias
Bola do Brasileirão da edição de 2026

Futebol Nacional

Chances no Brasileirão: Fluminense e Cruzeiro próximos da vaga na Libertadores; Flamengo amplia vantagem pela taça

Há 2 dias
Thiago Silva comemora o triunfo do Fluminense sobre o Vitória

Fluminense

Thiago Silva explica cobranças em vitória do Fluminense: 'De fácil não tem nada'

Há 2 dias
Mais LANCE!
Savarino e Lucho Acosta em Vitória x Fluminense

Análise: aposta em Lucho dá dinâmica ao Fluminense e fortalece base para reta final

Marcão na coletiva após Vitória 0 x 3 Fluminense

Marcão fala sobre permanência no Fluminense e revela acordo com a diretoria

Castillo comemora gol pelo Fluminense

Castillo celebra golaço pelo Fluminense e destaca luta por vaga na Libertadores

O primeiro jogo da rodada está marcado para as 19:30h (horário de Brasília)(Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)

Brasileirão: CBF divulga datas e horários das duas últimas rodadas; veja

Jogador de futebol com camisa branca do Fluminense em lance de ataque, perseguindo a bola azul-branca no gramado.

Atuação de Hulk em Fluminense x Vitória vira assunto: 'Surreal'

Savarino e Hulk comemorando

Fluminense x Vitória: veja os gols do triunfo Tricolor no Brasileirão

Savarino e Canobbio comemoram gol do Fluminense

Fluminense atropela o Vitória e segue firme na busca pela Libertadores

Marcão em ação no Fluminense pelo Brasileirão

Com mudanças, o Fluminense está escalado para enfrentar o Vitória no Brasileirão

Lavega recebeu minutos na vitória do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Fluminense volta ao Barradão com vantagem no histórico contra o Vitória

Lucho Acosta comemora gol em Fluminense x Vasco

Lucho Acosta deve ganhar chance para destravar ataque do Fluminense contra o Vitória

Acosta conduzindo a bola contra o Vitória

Inteligência artificial aponta vencedor em Vitória x Fluminense no Brasileirão

Jogadores do Fluminense celebram a virada sobre o Inter, com torcida ao fundo.

Fluminense encara o Vitória em busca de passo importante rumo à Libertadores

Marcão no treino do Fluminense

Fluminense deve ter Lucho Acosta e mudança na zaga contra o Vitória; veja provável escalação