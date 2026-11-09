Convocados do Fluminense: veja datas e horários dos jogos na Data Fifa
Canobbio e Savarino defendem suas seleções principais; Riquelme Felipe disputa amistosos pelo Brasil sub-20
O Fluminense tem três jogadores do elenco profissional convocados para compromissos de seleções nesta Data Fifa. Canobbio defenderá o Uruguai, Savarino representará a Venezuela e Riquelme Felipe estará com o Brasil sub-20. Os amistosos acontecem entre os dias 13 e 17 de novembro, durante a pausa do Brasileirão.
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Pelo Uruguai, Canobbio terá pela frente a Argentina na sexta-feira (13), às 20h (de Brasília), na Bombonera, em Buenos Aires. Depois, a Celeste recebe a República Dominicana na terça-feira (17), às 20h30, no Estádio Domingo Burgueño Miguel, em Maldonado. O atacante foi chamado pelo técnico Diego Forlán.
Savarino terá uma viagem mais longa. A Venezuela enfrenta a seleção do País Basco no sábado (14), às 16h, no San Mamés, em Bilbao, na Espanha. Na sequência, visita a Rússia na terça-feira (17), às 14h, em Krasnodar. Os horários são de Brasília.
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A programação exige atenção para o retorno ao Fluminense, que enfrenta o São Paulo no dia 19, às 21h30, no Morumbis, pela 35ª rodada do Brasileirão. Os últimos compromissos das seleções de Canobbio e Savarino estão marcados para apenas dois dias antes da partida.
Riquelme representa o Fluminense na Seleção sub-20
Riquelme Felipe foi convocado pelo técnico Paulo Victor para dois amistosos contra o Peru, nos dias 13 e 16 de novembro, ambos às 20h, no Mangueirão, em Belém. O atacante chegou à capital paraense na madrugada desta segunda-feira (9), quando começa a preparação da equipe.
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Esta é a última convocação do Brasil sub-20 antes da lista definitiva para o Sul-Americano da categoria, previsto para janeiro de 2027. Os jogos serão uma oportunidade para o jogador tricolor buscar espaço no grupo que disputará o torneio.
Confira a agenda dos convocados
Uruguai (Canobbio)
- Sexta-feira (13/11): Argentina x Uruguai, às 20h, na Bombonera, em Buenos Aires.
- Terça-feira (17/11): Uruguai x República Dominicana, às 20h30, no Estádio Domingo Burgueño Miguel, em Maldonado.
Venezuela (Savarino)
- Sábado (14/11): País Basco x Venezuela, às 16h, no San Mamés, em Bilbao.
- Terça-feira (17/11): Rússia x Venezuela, às 14h, em Krasnodar.
Brasil sub-20 (Riquelme Felipe)
- Sexta-feira (13/11): Brasil x Peru, às 20h, no Mangueirão, em Belém.
- Segunda-feira (16/11): Brasil x Peru, às 20h, no Mangueirão, em Belém.
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