Thiago Silva vira treinador por um dia no Fluminense e celebra realização de sonho
Capitão tricolor comandou jovens das categorias de base como parte do trabalho final de sua formação como treinador
Thiago Silva assumiu o papel de treinador no Fluminense por um dia. Na sexta-feira (2), o zagueiro de 42 anos comandou uma atividade com jogadores das categorias de base do clube como parte do trabalho final de um curso para obtenção da Licença A da Uefa. O capitão tricolor compartilhou a experiência nas redes sociais neste sábado (3) e classificou o momento como a realização de um sonho.
A atividade foi realizada com o elenco Sub-17 do Fluminense, que também conta com jogadores das categorias Sub-15 e Sub-16 integrados ao grupo. Thiago conduziu o treinamento como parte de sua formação pela Federação Escocesa de Futebol (Scottish FA).
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Em publicação no Instagram, o defensor comemorou a experiência e agradeceu aos envolvidos na realização da atividade.
— Ontem foi um dia muito especial para mim. Tive a oportunidade de realizar um trabalho com os meninos de Xerém para a entrega do trabalho final do curso da #ScottishFACoachEd. Um momento que representa muito mais do que uma etapa concluída: representa aprendizado, desafios e a realização de um sonho! — escreveu.
— Quero agradecer de coração a todos que me ajudaram e fizeram parte desse dia. Cada ajuda, cada palavra e cada momento foram importantes para que tudo acontecesse da melhor maneira. Muito obrigado a todos! Um dia que vou guardar para sempre.
Thiago Silva se prepara para ser treinador após nova passagem pelo Fluminense
Thiago Silva, do Fluminense, iniciou sua preparação para trabalhar como técnico ainda durante a carreira de jogador. Em 2020, concluiu a formação para a Licença B e, em maio deste ano, participou de atividades presenciais da Licença A da Uefa em Edimburgo, na Escócia.
O curso oferecido pela federação escocesa inclui aulas teóricas e avaliações práticas, com apresentação de sessões de treinamento.
O interesse pela função também aparece no dia a dia do Fluminense. Thiago Silva participa de conversas sobre ajustes táticos com o técnico Marcão e já reconheceu publicamente sua vontade de seguir ligado ao futebol depois de encerrar a carreira.
Contra o Athletico Paranaense, no Campeonato Brasileiro, por exemplo, o jogador não saiu do banco de reserva, mas atuou como um auxiliar de Marcão.
— O lado de treinador me pega um pouco. Sou fascinado por tática. E o Marcão tem dado abertura para que a gente possa ajudar — declarou após a classificação tricolor às quartas de final da Libertadores.
Com contrato até dezembro de 2026, Thiago Silva segue como um dos pilares do Fluminense em campo. O zagueiro nutre o sonho de conquistar a Libertadores como jogador, 18 anos depois da final contra a LDU.
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