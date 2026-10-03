Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Thiago Silva vira treinador por um dia no Fluminense e celebra realização de sonho

Capitão tricolor comandou jovens das categorias de base como parte do trabalho final de sua formação como treinador

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
03/10/2026 20:17
Favorite o Lance! no Google
Thiago Silva como 'técnico' no Fluminense
Thiago Silva como 'técnico' no Fluminense (Foto: Reprodução redes sociais)

Thiago Silva assumiu o papel de treinador no Fluminense por um dia. Na sexta-feira (2), o zagueiro de 42 anos comandou uma atividade com jogadores das categorias de base do clube como parte do trabalho final de um curso para obtenção da Licença A da Uefa. O capitão tricolor compartilhou a experiência nas redes sociais neste sábado (3) e classificou o momento como a realização de um sonho.

A atividade foi realizada com o elenco Sub-17 do Fluminense, que também conta com jogadores das categorias Sub-15 e Sub-16 integrados ao grupo. Thiago conduziu o treinamento como parte de sua formação pela Federação Escocesa de Futebol (Scottish FA).

continua após a publicidade

➡️Martinelli apresenta qualidades vistas no Fluminense e deixa boa impressão na Seleção Brasileira

Em publicação no Instagram, o defensor comemorou a experiência e agradeceu aos envolvidos na realização da atividade.

— Ontem foi um dia muito especial para mim. Tive a oportunidade de realizar um trabalho com os meninos de Xerém para a entrega do trabalho final do curso da #ScottishFACoachEd. Um momento que representa muito mais do que uma etapa concluída: representa aprendizado, desafios e a realização de um sonho! — escreveu.

— Quero agradecer de coração a todos que me ajudaram e fizeram parte desse dia. Cada ajuda, cada palavra e cada momento foram importantes para que tudo acontecesse da melhor maneira. Muito obrigado a todos! Um dia que vou guardar para sempre.

continua após a publicidade

Thiago Silva se prepara para ser treinador após nova passagem pelo Fluminense

Thiago Silva, do Fluminense, iniciou sua preparação para trabalhar como técnico ainda durante a carreira de jogador. Em 2020, concluiu a formação para a Licença B e, em maio deste ano, participou de atividades presenciais da Licença A da Uefa em Edimburgo, na Escócia.

O curso oferecido pela federação escocesa inclui aulas teóricas e avaliações práticas, com apresentação de sessões de treinamento.

O interesse pela função também aparece no dia a dia do Fluminense. Thiago Silva participa de conversas sobre ajustes táticos com o técnico Marcão e já reconheceu publicamente sua vontade de seguir ligado ao futebol depois de encerrar a carreira.

continua após a publicidade

Contra o Athletico Paranaense, no Campeonato Brasileiro, por exemplo, o jogador não saiu do banco de reserva, mas atuou como um auxiliar de Marcão.

— O lado de treinador me pega um pouco. Sou fascinado por tática. E o Marcão tem dado abertura para que a gente possa ajudar — declarou após a classificação tricolor às quartas de final da Libertadores.

continua após a publicidade

Com contrato até dezembro de 2026, Thiago Silva segue como um dos pilares do Fluminense em campo. O zagueiro nutre o sonho de conquistar a Libertadores como jogador, 18 anos depois da final contra a LDU.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Thiago Silva comemora gol pelo Fluminense
Thiago Silva comemora gol pelo Fluminense (Foto: Divulgação/Fluminense)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Martinelli, do Fluminense, antes do jogo contra a Austrália

Fluminense

Martinelli apresenta qualidades vistas no Fluminense e deixa boa impressão na Seleção Brasileira

Há 2 horas
Fred no comando do Fluminense sub-20

Fluminense

No aniversário, Fred busca terceira vitória em clássicos pelo Fluminense sub-20; veja retrospecto do ídolo

Há 14 horas
Guga, do Fluminense, recebe a marcação de Colidio, do Vasco

Fluminense

Guga destaca ano especial no Fluminense e mira título da Libertadores

Há 1 dia
Maracanã

Fluminense

Fluminense divulga preços e datas de venda de ingressos para semifinal contra o Palmeiras

Há 1 dia
Renê e Acosta em ação pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Fluminense

Renê sente dores no tornozelo e vira dúvida no Fluminense para enfrentar o Coritiba

Há 1 dia
Time do Fluminense comemora gol contra o Platense

Fluminense

Fluminense vai recorrer após sofrer multa pesada da Conmebol

Há 2 dias
Mais LANCE!
Ganso e Hulk comemoram gol em Fluminense x Platense

Fluminense terá um mês sem viagens e quatro jogos seguidos no Maracanã

Tricolor entra em campo buscando manter a invencibilidade em clássicos (Foto: Reprodução/Flamengo)

Flamengo x Fluminense: CBF define árbitro para o clássico do Brasileirão

Serna, Cano e Ignácio comemoram gol pelo Fluminense

Quem decide? Veja quem mais fez gols que mudaram jogos do Fluminense em 2026

Fábio em ação na partida entre Cruzeiro e Fluminense, em partida pelo Brasileirão (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Em alto nível aos 46: por que Fábio nunca jogou pela Seleção Brasileira?

German Cano saiu lesionado de Fluminense x Platense

Balanço do DM: Fluminense reduz lista de lesionados; veja quem segue fora e prazos

Treino do Fluminense no CT Carlos Castilho

Guga e Soteldo voltam aos treinos e devem retornar ao time do Fluminense depois da Data Fifa

Thiago Silva em jogo do Fluminense

Thiago Silva se despede da família antes de retornar ao Fluminense: 'Nunca é fácil'

A almejada taça da Libertadores

Campeões brasileiros da Libertadores já cumpriam novo limite de estrangeiros da CBF

Camila entre duas jogadoras do Corinthians disputando a bola

CBF detalha tabela das quartas de final da Copa do Brasil Feminina

Martinelli e Cano atuando pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves - FFC)

Cano parabeniza Martinelli por estreia na Seleção: 'Muito orgulho'

Martinelli, do Fluminense, estreia pela Seleção Brasileira

Martinelli, do Fluminense, estreia pela Seleção Brasileira em vitória contra Austrália

Maracanã

Maracanã troca gramado e terá sequência decisiva de Flamengo e Fluminense; entenda mudanças

Martinelli, do Fluminense, em treino da Seleção Brasileira

Como Martinelli, do Fluminense, pode se encaixar na escalação da Seleção Brasileira?