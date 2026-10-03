Thiago Silva assumiu o papel de treinador no Fluminense por um dia. Na sexta-feira (2), o zagueiro de 42 anos comandou uma atividade com jogadores das categorias de base do clube como parte do trabalho final de um curso para obtenção da Licença A da Uefa. O capitão tricolor compartilhou a experiência nas redes sociais neste sábado (3) e classificou o momento como a realização de um sonho.

A atividade foi realizada com o elenco Sub-17 do Fluminense, que também conta com jogadores das categorias Sub-15 e Sub-16 integrados ao grupo. Thiago conduziu o treinamento como parte de sua formação pela Federação Escocesa de Futebol (Scottish FA).

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Em publicação no Instagram, o defensor comemorou a experiência e agradeceu aos envolvidos na realização da atividade.

— Ontem foi um dia muito especial para mim. Tive a oportunidade de realizar um trabalho com os meninos de Xerém para a entrega do trabalho final do curso da #ScottishFACoachEd. Um momento que representa muito mais do que uma etapa concluída: representa aprendizado, desafios e a realização de um sonho! — escreveu.

— Quero agradecer de coração a todos que me ajudaram e fizeram parte desse dia. Cada ajuda, cada palavra e cada momento foram importantes para que tudo acontecesse da melhor maneira. Muito obrigado a todos! Um dia que vou guardar para sempre.

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Thiago Silva se prepara para ser treinador após nova passagem pelo Fluminense

Thiago Silva, do Fluminense, iniciou sua preparação para trabalhar como técnico ainda durante a carreira de jogador. Em 2020, concluiu a formação para a Licença B e, em maio deste ano, participou de atividades presenciais da Licença A da Uefa em Edimburgo, na Escócia.

O curso oferecido pela federação escocesa inclui aulas teóricas e avaliações práticas, com apresentação de sessões de treinamento.

O interesse pela função também aparece no dia a dia do Fluminense. Thiago Silva participa de conversas sobre ajustes táticos com o técnico Marcão e já reconheceu publicamente sua vontade de seguir ligado ao futebol depois de encerrar a carreira.

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Contra o Athletico Paranaense, no Campeonato Brasileiro, por exemplo, o jogador não saiu do banco de reserva, mas atuou como um auxiliar de Marcão.

— O lado de treinador me pega um pouco. Sou fascinado por tática. E o Marcão tem dado abertura para que a gente possa ajudar — declarou após a classificação tricolor às quartas de final da Libertadores.

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Com contrato até dezembro de 2026, Thiago Silva segue como um dos pilares do Fluminense em campo. O zagueiro nutre o sonho de conquistar a Libertadores como jogador, 18 anos depois da final contra a LDU.

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