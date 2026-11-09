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Cruzeiro garantido e Fluminense quase; confira chances de classificação para a Libertadores

A classificação do Palmeiras na Copa do Brasil mudou o cenário

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
09/11/2026 09:53
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Fluminense e Cruzeiro disputam a bola em partida do Brasileirão.
Fluminense e Cruzeiro disputam a bola em partida do Brasileirão (FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)

Garantido na próxima edição da Libertadores por sua posição no Brasileirão, o Palmeiras se classificou, no último domingo (8), para a final da Copa do Brasil. Com isso, abriu mais uma vaga na tabela, transformando o G5 em G6.

Sendo assim, alguns clubes deram um salto no ranking de chances de classificação para a competição continental. O principal beneficiado foi o Cruzeiro.

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A Raposa, que havia chegado a 99,88% de chance de classificação, alcançou 100% segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Fluminense, que estava com 94,5%, chegou a 99,42% com a classificação do Palmeiras para a final da Copa do Brasil. O Athletico-PR saltou de 54% para 86,4%, e o Bahia de 39,1% para 75,3%.

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Atlético-MG, Santos e Bragantino seguem vivos na briga

Eliminado da Copa do Brasil no último sábado e ainda com chances de garantir vaga na Libertadores pela Sul-Americana, o Atlético-MG teve suas probabilidades pelo Brasileirão aumentadas de 10,6% para 29,4%.

O Santos, que tinha 1,1% de chances de se classificar, viu suas probabilidades subirem para 5,1%. O Bragantino aparece com 4%.

Entre as equipes com menos de 1% de chance de se classificarem para a Libertadores, estão São Paulo (0,24%), Vasco da Gama (0,17%), Botafogo (0,006%) e Coritiba (0,002%).

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Chances de classificação para a Libertadores após a classificação do Palmeiras na Copa do Brasil
Chances de classificação para a Libertadores após a classificação do Palmeiras na Copa do Brasil (Foto: Arte Lance!/Claude)

Terminada a 34ª rodada, ainda restam oito para o término do Campeonato Brasileiro de 2026. Nesta semana, durante a Data Fifa, todas as equipes ficarão com mesmo número de jogos, uma vez que o Vasco enfrentará a Chapecoense em partida adiada válida pela 21ª rodada.

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