Quem é o maior ídolo da história do Fluminense? Vote!

Em diferentes gerações, o Fluminense construiu sua história com grandes jogadores e personagens que marcaram época nas Laranjeiras. Mas, na sua opinião, torcedor, quem é o maior ídolo da história do Tricolor? Vote na pesquisa do Lance! na enquete abaixo!

Para chegar aos nomes dos cinco jogadores, o Lance! ouviu dez jornalistas, que escolheram seus respectivos top 5. Terminadas as entrevistas, foi montado um ranking geral. Cada primeira colocação valeu cinco pontos, a segunda posição, quatro pontos, a terceira, três pontos, a quarta, dois pontos, e a quinta, um ponto.

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Com isso, foram selecionados como postulantes ao posto de maior ídolo do Fluminense: Fred, Castilho, Germán Cano, Assis e Rivelino. Fred liderou a votação dos jornalistas, com 45 pontos, enquanto Castilho ficou em segundo, com 36. Cano somou 23 pontos, e Assis e Rivelino terminaram empatados, com 15 cada.

➡️Jornalistas apontam maiores ídolos da história do Fluminense

Ranking dos maiores ídolos do Fluminense (Foto: Arte/Lance!)

Confira um pouco mais sobre a história dos postulantes a maior ídolo da história do Fluminense

Fred

Fred é um dos maiores ídolos da história recente do Fluminense. Em duas passagens pelo clube, entre 2009 e 2016 e de 2020 a 2022, o atacante disputou 382 partidas e marcou 199 gols. Capitão e referência técnica da equipe, foi protagonista nas conquistas dos Campeonatos Brasileiros de 2010 e 2012, além dos títulos cariocas de 2012 e 2022. Também encerrou a carreira com uma despedida marcante no Maracanã, em julho de 2022.

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Castilho

Carlos José Castilho é o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Fluminense. Goleiro do clube entre 1946 e 1965, disputou 698 partidas e construiu uma trajetória de quase duas décadas nas Laranjeiras. Conquistou, entre outros títulos, o Campeonato Carioca de 1951, 1959 e 1964, a Copa Rio de 1952 e os Torneios Rio-São Paulo de 1957 e 1960. Também ficou marcado pela decisão de amputar parte do dedo mindinho esquerdo para antecipar seu retorno aos gramados e não desfalcar o Tricolor.

Germán Cano

Germán Cano chegou ao Fluminense em 2022 e rapidamente conquistou a torcida com seus gols e comemorações características. O atacante argentino foi um dos principais protagonistas da conquista inédita da Libertadores de 2023, competição na qual marcou 13 gols e terminou como artilheiro. Naquela temporada, balançou as redes 40 vezes e recebeu o prêmio de Rei da América. Também conquistou dois Campeonatos Cariocas (2022 e 2023) e a Recopa Sul-Americana de 2024.

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Assis

Assis fez história no Fluminense entre 1983 e 1987 e ficou conhecido como o Carrasco do Flamengo. Ao lado de Washington, formou o histórico Casal 20, uma das duplas mais marcantes do futebol brasileiro nos anos 1980. Foram 179 partidas e 55 gols com a camisa tricolor. O meia decidiu os Campeonatos Cariocas de 1983 e 1984 diante do maior rival, além de participar das conquistas do tricampeonato estadual (1983, 1984 e 1985) e do Campeonato Brasileiro de 1984.

Rivelino

Roberto Rivelino foi um dos principais nomes da Máquina Tricolor, equipe que marcou época no futebol brasileiro durante a década de 1970. O meia defendeu o Fluminense entre 1975 e 1978, período em que disputou 158 partidas e marcou 57 gols. Sua estreia pelo clube ficou marcada por três gols na vitória por 4 a 1 sobre o Corinthians, em pleno Maracanã. Com a camisa tricolor, conquistou os Campeonatos Cariocas de 1975 e 1976, tornando-se uma das principais referências daquela geração.

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