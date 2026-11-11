Fred é eleito o maior ídolo da história do Fluminense em votação popular

Ídolo de uma das gerações mais vitoriosas do Fluminense, Fred foi eleito o maior ídolo da história do clube em votação popular promovida pelo Lance!. Depois de também liderar o ranking elaborado por dez jornalistas, o ex-atacante conquistou a preferência dos torcedores e ficou com o primeiro lugar na enquete.

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Fred recebeu 34% dos votos, seguido por Castilho, com 24%, e Rivelino, com 23%. Assis terminou na quarta colocação, com 13%, enquanto Germán Cano fechou a votação com 6%.

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A escolha popular confirmou o resultado da pesquisa jornalística. Entre os dez profissionais ouvidos pelo Lance!, Fred também terminou na primeira colocação, com 45 pontos, à frente de Castilho, que somou 36, e Germán Cano, com 23. Assis e Rivelino empataram com 15 pontos cada.

Como foi realizada a pesquisa de maior ídolo da história do Fluminense?

Inicialmente, o Lance! ouviu dez jornalistas, sendo cinco da própria equipe e outros cinco de veículos de comunicação externos. Cada profissional montou um top 5 com os maiores ídolos da história do Fluminense. A votação atribuiu cinco pontos ao primeiro colocado, quatro ao segundo, três ao terceiro, dois ao quarto e um ao quinto.

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➡️Jornalistas apontam maiores ídolos da história do Fluminense

Ao fim da apuração, Fred liderou o ranking, com 45 pontos. Castilho ficou na segunda posição, com 36, seguido por Germán Cano, com 23. Assis e Rivelino completaram os cinco finalistas.

Em seguida, o Lance! abriu uma votação popular para que os torcedores escolhessem o maior ídolo entre os cinco finalistas. Fred confirmou a liderança e foi eleito com 34% dos votos, seguido por Castilho (24%), Rivelino (23%), Assis (13%) e Cano (6%).

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Fred em ação pelo Fluminense (Foto: Ricardo Cassiano/Lancepress)

História de Fred pelo Fluminense

Fred construiu uma das trajetórias mais marcantes da história recente do Fluminense. Em duas passagens pelo clube, entre 2009 e 2016 e de 2020 a 2022, o atacante disputou 382 partidas e marcou 199 gols, tornando-se o segundo maior artilheiro da história tricolor.

O ex-centroavante chegou às Laranjeiras em 2009, depois de passagem pelo futebol francês, e rapidamente se tornou uma das principais referências da equipe. Naquele ano, foi protagonista da campanha de recuperação que ficou conhecida como Time de Guerreiros, quando o Fluminense escapou do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

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Em 2010, Fred conquistou seu primeiro Campeonato Brasileiro pelo clube. Dois anos depois, novamente como uma das principais lideranças do elenco, foi peça fundamental na campanha do tetracampeonato nacional, em 2012. Também conquistou os Campeonatos Cariocas de 2012 e 2022.

Na segunda passagem, iniciada em 2020, voltou a assumir o protagonismo e se tornou capitão da equipe. A despedida aconteceu em julho de 2022, no Maracanã, em uma partida contra o Ceará, quando encerrou oficialmente a carreira como jogador profissional.

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Atualmente, o ex-atacante comanda a equipe sub-20 do Tricolor.

Títulos conquistados por Fred pelo Fluminense

Campeonato Brasileiro: 2010 e 2012

Campeonato Carioca: 2012 e 2022