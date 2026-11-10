Hulk ou Castillo? Dois caminhos para o ataque do Fluminense na reta final
Vitória no Barradão mostra como os centroavantes podem oferecer soluções diferentes para Marcão
O belo gol de Castillo na vitória por 3 a 0 sobre o Vitória aumentou a disputa por espaço no ataque do Fluminense. Mas a escolha entre o argentino e Hulk envolve mais do que o momento de cada um diante da baliza. As características dos dois oferecem caminhos diferentes para Marcão organizar o setor ofensivo e aproveitar jogadores como Lucho Acosta, Savarino e Canobbio.
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No Barradão, os dois participaram de gols em situações que ajudam a explicar essa diferença. Titular, Hulk colaborou na construção da jogada que terminou com Savarino abrindo o placar. Castillo saiu do banco e marcou o terceiro ao explorar o espaço para arrancar e superar a defesa adversária.
Hulk aproxima e depende das conexões
Hulk procura participar do jogo antes da finalização. Ao deixar a última linha da defesa e se aproximar dos meias, oferece uma opção de passe para o Fluminense avançar com a bola. No primeiro gol contra o Vitória, recebeu e acionou Canobbio, que cruzou para Savarino marcar.
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Esse movimento pode favorecer as infiltrações dos pontas. Quando um zagueiro acompanha o centroavante, abre-se a possibilidade de atacar o espaço deixado. Se a defesa mantém a posição, Hulk pode receber entre as linhas e dar sequência à construção. Para funcionar, porém, precisa de velocidade na execução e de companheiros próximos.
A entrada de Lucho Acosta ajuda nesse desenho. O argentino se movimenta para oferecer tabelas e pode aproveitar as aproximações de Hulk e Savarino. Canobbio, por sua vez, tem condições de atacar a profundidade enquanto os companheiros atraem a marcação.
O problema aparece quando Hulk não consegue sustentar essas jogadas. Contra o Internacional, teve dificuldade para proteger a bola no pivô, sofreu desarmes e não finalizou. Na ida da semifinal da Libertadores, os três zagueiros do Palmeiras limitaram sua movimentação, e o Fluminense encontrou poucas alternativas para transformar a posse em chances.
Castillo oferece outro movimento ao Fluminense
O terceiro gol no Barradão mostrou uma possibilidade diferente. Castillo girou sobre Cacá, acelerou e driblou Lucas Arcanjo antes de finalizar. Em vez de ajudar a construir uma jogada por meio de sucessivas aproximações, resolveu o lance atacando o espaço disponível.
Essa ameaça pode ampliar o repertório de quem tem a bola. Para Lucho e Savarino, um atacante que busca receber à frente oferece a alternativa do passe em profundidade. Também exige atenção dos zagueiros às próprias costas, o que pode dificultar que abandonem a posição para pressionar os meias.
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Há, contudo, uma diferença entre encontrar uma defesa exposta e enfrentar um adversário fechado perto da própria área. Castillo aproveitou um cenário favorável à arrancada contra o Vitória. Diante de linhas mais baixas, também dependerá das combinações, dos cruzamentos e da capacidade coletiva de deslocar a marcação.
O próprio jogo contra o Internacional mostrou outra forma de contribuição: foi de uma finalização de Castillo que saiu o rebote aproveitado por Lucho no gol da virada.
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