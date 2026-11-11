Jornalistas apontam maiores ídolos da história do Fluminense

O Lance! quer saber: quem é o maior ídolo dos times do Brasil? Depois de iniciar a série com o Palmeiras, chegou a vez do Fluminense entrar na disputa. Para descobrir os principais nomes da história tricolor, ouvimos dez jornalistas, que elegeram os cinco maiores ídolos do clube. A decisão sobre quem ocupa o primeiro lugar será realizada em votação popular, disponível no final deste texto.

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A votação foi realizada com cada jornalista montando seu top 5 dos maiores nomes da história do Fluminense. Cada primeira posição valeu cinco pontos, a segunda, quatro, e assim sucessivamente até o quinto lugar, que recebeu um ponto. Fred liderou o ranking, com 45 pontos, seguido por Castilho, com 36. Germán Cano aparece na terceira colocação, enquanto Assis e Rivelino completam a lista dos cinco mais votados.

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Agora, os torcedores tricolores terão a oportunidade de escolher o maior ídolo da história do clube. Os cinco jogadores mais bem colocados na votação dos jornalistas estão na disputa popular, que será realizada por meio de uma enquete ao final da matéria.

➡️Ademir da Guia é eleito o maior ídolo do Palmeiras em votação popular

Confira todos os votos dos jornalistas:

Votos dos jornalistas para maior ídolo do Fluminense (Foto: Arte/Lance!)

Confira o ranking dos maiores ídolos da história do Fluminense segundo os jornalistas

Ranking dos maiores ídolos do Fluminense (Foto: Arte/Lance!)