Potencial construtivo da sede do Fluminense é discutido; saiba detalhes
Encontro foi realizado nas Laranjeiras; projeto prevê R$ 300 milhões em investimento
Em audiência pública realizada nesta terça-feira (10), na sede do Fluminense, foi debatida a sequência do projeto para a venda do potencial construtivo do Estádio Manoel Schwartz, localizado na sede das Laranjeiras. A reunião foi na própria sede do Tricolor.
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O projeto apresentado prevê R$ 300 milhões em investimento com participação da iniciativa privada, explorando áreas nas zonas Norte e Sudoeste do Rio.
Participaram do encontro os vereadores Felipe Boró, presidente da Comissão de Esportes (CEL), e Pedro Duarte (PSD), presidente da Comissão de Assuntos Urbanos (CAU). Um dos autores do projeto, o presidente Carlo Caiado representou a Câmara do Rio.
O presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, falou da importância da aprovação do projeto para a volta da operação do Estádio Manoel Schwartz.
— É um projeto que vem como uma reparação histórica parcial. Todos viram que, em 21 de dezembro de 1961, a gente teve que demolir uma arquibancada nossa em prol da cidade e agora temos a oportunidade de ter uma reparação, que não digo que é total porque a arquibancada atrás do gol não volta, mas parcial. E um fato muito importante, sem dinheiro público (…). Um projeto bom para o clube e muito bom para o bairro — disse o mandatário tricolor, na reunião.
Por parte do clube, quem lidera o movimento é Ricardo Tenório, vice-presidente. Ele pediu o apoio dos envolvidos para tirar o projeto do papel.
— Em 2022, nosso eterno presidente Mário Bittencourt me convocou para essa missão de tocar o projeto do potencial construtivo. É um projeto muito querido e que abracei bastante porque, como viram, é a história do nosso clube centenário e que atravessa toda uma história, não só do futebol, mas da sociedade carioca. Trabalhamos diariamente para esse projeto sair do papel e ser executado, por isso contamos não só com os vereados e prefeito, mas com toda a sociedade presente, representada — destacou.
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Mudanças na casa do Fluminense
A proposta de revitalização do Estádio Manoel Schwartz visa reforma nas arquibancadas e na estrutura do campo. O objetivo é tornar viável a utilização dos cerca de 6.200 lugares, além da construção de uma nova área social, para mais de 650 torcedores.
Dentro disso também está a possibilidade de instalação de gramado sintético para a utilização em arena multiuso. O planejamento também contempla o CT Carlos Castilho, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
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