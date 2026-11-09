Mário Bittencourt destaca postura de Castillo no Fluminense: 'Um exemplo para todos nós'
Diretor elogia dedicação do atacante, autor do terceiro gol no triunfo sobre o Vitória, no Barradão
Mário Bittencourt dedicou um discurso a Rodrigo Castillo após a vitória do Fluminense por 3 a 0 sobre o Vitória, no Barradão. Autor do gol que fechou o placar, o atacante recebeu elogios do diretor pela postura no dia a dia e pela persistência na busca por oportunidades.
Ao falar com o grupo no vestiário, o dirigente contou que comemorou com emoção o gol do argentino e destacou o carinho pelo jogador.
➡️Convocados do Fluminense: veja datas e horários dos jogos na Data Fifa
— A vitória é de todos, queria dar parabéns a todos, mas queria dar parabéns ao Rodrigo. Pela sua resiliência. Por você ser um cara que está todos os dias sorrindo, treinando e cumprindo o que é para ser feito. A gente comemorou o seu gol lá em cima com muita emoção pelo cara que você é. Um exemplo para todos nós aqui. Como todos vocês são, de persistência e resiliência — disse Bittencourt.
O dirigente também ressaltou o significado do momento para o elenco.
— Mas tenho certeza que, mais do que a vitória, todo mundo está feliz por você, pela pessoa que você é. A gente te respeita muito e tem muito carinho por você. Parabéns.
➡️Jogadores do Fluminense fazem campanha para Thiago Silva permanecer em 2027
Castillo aproveita oportunidade no ataque do Fluminense
Castillo saiu do banco e marcou um dos gols mais bonitos da partida. O argentino girou sobre a marcação de Cacá, arrancou em direção à área e driblou o goleiro Lucas Arcanjo antes de finalizar. Savarino e Canobbio haviam construído a vantagem tricolor.
Maior contratação da história do Fluminense, o atacante busca ganhar espaço no time de Marcão. O gol no Barradão reforça sua disputa por minutos na reta final do Brasileirão, em que o clube tenta assegurar uma vaga na próxima Libertadores.
➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Tudo sobre
Fluminense
Convocados do Fluminense: veja datas e horários dos jogos na Data FifaHá 3 horas
Brasileirão Série A
Cruzeiro garantido e Fluminense quase; confira chances de classificação para a LibertadoresHá 10 horas
Fluminense
Jogadores do Fluminense fazem campanha para Thiago Silva permanecer em 2027Há 1 dia
Futebol Nacional
Botafogo sai na frente, mas Fluminense empata no fim pela semifinal do Carioca Sub-20Há 2 dias
Fluminense
Análise: Castillo dá sinal de reação e ganha força por espaço no FluminenseHá 2 dias
Futebol Nacional
Chances no Brasileirão: Fluminense e Cruzeiro próximos da vaga na Libertadores; Flamengo amplia vantagem pela taçaHá 2 dias
Mais LANCE!