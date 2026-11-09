Mário Bittencourt dedicou um discurso a Rodrigo Castillo após a vitória do Fluminense por 3 a 0 sobre o Vitória, no Barradão. Autor do gol que fechou o placar, o atacante recebeu elogios do diretor pela postura no dia a dia e pela persistência na busca por oportunidades.

Ao falar com o grupo no vestiário, o dirigente contou que comemorou com emoção o gol do argentino e destacou o carinho pelo jogador.

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— A vitória é de todos, queria dar parabéns a todos, mas queria dar parabéns ao Rodrigo. Pela sua resiliência. Por você ser um cara que está todos os dias sorrindo, treinando e cumprindo o que é para ser feito. A gente comemorou o seu gol lá em cima com muita emoção pelo cara que você é. Um exemplo para todos nós aqui. Como todos vocês são, de persistência e resiliência — disse Bittencourt.

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O dirigente também ressaltou o significado do momento para o elenco.

— Mas tenho certeza que, mais do que a vitória, todo mundo está feliz por você, pela pessoa que você é. A gente te respeita muito e tem muito carinho por você. Parabéns.

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Castillo aproveita oportunidade no ataque do Fluminense

Castillo saiu do banco e marcou um dos gols mais bonitos da partida. O argentino girou sobre a marcação de Cacá, arrancou em direção à área e driblou o goleiro Lucas Arcanjo antes de finalizar. Savarino e Canobbio haviam construído a vantagem tricolor.

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Maior contratação da história do Fluminense, o atacante busca ganhar espaço no time de Marcão. O gol no Barradão reforça sua disputa por minutos na reta final do Brasileirão, em que o clube tenta assegurar uma vaga na próxima Libertadores.

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