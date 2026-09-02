Fluminense melhora ataque com Marcão, mas defesa ainda preocupa

Marcão conseguiu devolver poder ofensivo ao Fluminense em pouco tempo de trabalho, mas ainda tem um desafio importante pela frente: encontrar equilíbrio defensivo. Em quatro partidas desde a troca no comando, o Tricolor marcou nove gols, porém sofreu sete e ainda não conseguiu terminar um jogo sem ser vazado.

Depois da pausa para a Copa do Mundo, com Zubeldía, o Fluminense marcou apenas quatro gols em sete partidas. A dificuldade ofensiva foi um dos principais problemas da sequência de oito jogos sem vitória, que terminou com a troca no comando.

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Com Marcão, o cenário mudou rapidamente. O Flu venceu o Palmeiras por 3 a 2, empatou com o Independiente Rivadavia por 1 a 1, bateu o Remo por 2 a 1 e ficou no 3 a 3 com o Athletico-PR. São 2,25 gols marcados por partida neste início de trabalho.

Se o ataque passou a oferecer respostas, a defesa ainda não acompanhou na mesma proporção. O Fluminense sofreu gols em todos os jogos de Marcão e foi vazado sete vezes no período, média de 1,75 por partida.

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Hulk dobrou números ofensivos no Fluminense sob o comando de Marcão (Foto: LUCAS MERÇON/ FLUMINENSE)

Problema antigo ainda aparece

A maior parte dos problemas defensivos não começou com Marcão. A dificuldade em defender a bola aérea acompanha o Fluminense praticamente durante toda a temporada. Cerca de 50% dos gols sofridos pelo Tricolor no Campeonato Brasileiro foram originados por bolas levantadas na área.

Com o retorno de Thiago Silva, a tendência é que o time evolua nesse sentido. Ignacio também tem o jogo aéreo como uma das principais valências, inclusive ofensivamente.

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Com a semana cheia até o clássico contra o Vasco, no sábado (5), Marcão concentra os esforços em equilibrar o time para uma sequência de jogos decisivos. Depois do Vasco, o Fluminense terá apenas três dias até receber o Platense pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

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