O lateral-esquerdo Léo Jance está de volta ao Fluminense após encerrar antecipadamente a passagem por empréstimo pelo Náutico. O retorno do jogador foi divulgado inicialmente pelo Central Fluminense. Segundo apuração do Lance!, Jance retornou porque vinha sendo pouco aproveitado no clube pernambucano.

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A ideia do Fluminense, neste momento, é buscar um novo empréstimo para que o cria de Xerém tenha mais rodagem e sequência na temporada.

O vínculo com o Náutico estava previsto inicialmente até o fim da Série B. Durante a passagem, porém, o lateral teve pouco espaço e participou de apenas seis partidas, sem gols ou assistências. Na Segunda Divisão, somou cinco jogos, sendo apenas um como titular.

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Marcão já conta com Guilherme Arana e Renê como opções para a lateral esquerda, cenário que também pesa na busca por um novo destino para o jovem. Formado nas categorias de base do Fluminense, Léo Jance chegou a receber oportunidades no profissional antes do empréstimo. O lateral segue vinculado ao Tricolor e agora aguarda a definição sobre o próximo passo da carreira.

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O que vem por aí no Fluminense

Após empatar em 3 a 3 com o Athletico-PR na Arena da Baixada no último domingo (30), o Tricolor retorna a campo no próximo sábado (5), contra o rival Vasco, no Maracanã. Esse será o primeiro reencontro entre as equipes após o recente embate na Copa do Brasil, que terminou com a classificação do Cruz-Maltino.

Léo Jance em campo pelo Fluminense: Lucas Merçon/FFC)

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