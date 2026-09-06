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Marcão explica 'sumiço' de Savarino e garante: 'contamos com ele'

Venezuelano soma apenas seis minutos nos cinco jogos do treinador

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
06/09/2026 08:00
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Savarino em ação pelo Fluminense
Savarino em ação pelo Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Savarino voltou a ficar no banco durante a vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Vasco, neste sábado (5), no Maracanã. O venezuelano não foi utilizado por Marcão e soma apenas seis minutos em campo nos cinco jogos desde a mudança no comando técnico.

Marcão deixou o camisa 11 no banco contra Palmeiras, Remo e Vasco. Savarino ficou fora da partida decisiva contra o Independiente Rivadavia por um problema físico e foi utilizado apenas na reta final do empate por 3 a 3 com o Athletico-PR, quando entrou aos 43 minutos do segundo tempo.

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Na coletiva após o clássico, Marcão explicou que as escolhas passam pelas características necessárias para cada partida e garantiu que o venezuelano segue nos planos.

— Mais um grande jogador. A gente vai avaliando conforme as partidas. Nesse jogo, por ter colocado o Arana, precisa de um jogador para uma função mais tática, como da outra vez a gente optou pelo Riquelme. Ele está treinando, e vamos colocá-lo por dentro ou pelo lado. A gente conta muito com ele.

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Savarino perdeu espaço no Fluminense

A última partida de Savarino como titular foi justamente contra o Vasco, em 5 de agosto, na derrota por 3 a 1 que eliminou o Fluminense da Copa do Brasil. Ainda sob o comando de Luis Zubeldía, entrou por 12 minutos contra o Botafogo e por 13 diante do Independiente Rivadavia antes da troca de treinador.

Soteldo e Canobbio se consolidaram entre os titulares com Marcão, enquanto Kevin Serna ganhou força como uma das primeiras alternativas para o setor ofensivo. Serna marcou três vezes saindo do banco nos primeiros jogos do treinador.

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Savarino chegou ao Fluminense em janeiro, após uma negociação com o Botafogo que se estendeu por semanas. O venezuelano assinou em definitivo até o fim de 2029 e desembarcou nas Laranjeiras com status de uma das principais contratações para a temporada.

O camisa 11 soma 29 partidas e oito gols pelo Fluminense. Agora, tenta recuperar espaço às vésperas das quartas de final da Libertadores. O Tricolor recebe o Platense na terça-feira (8), às 19h, no Maracanã.

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Savarino comemora gol pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
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