Lucho Acosta celebra gol decisivo pelo Fluminense: 'Estava esperando'

Lucho Acosta foi o nome da vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Vasco, neste sábado (5), no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino saiu do banco no segundo tempo e marcou o único gol do clássico, aos 15 minutos, após cruzamento de Soteldo.

Além de garantir os três pontos, o gol encerrou um longo jejum do meio-campista. Lucho não balançava as redes desde 19 de maio, quando marcou na vitória por 2 a 1 sobre o Bolívar, pela fase de grupos da Libertadores.

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Na saída do gramado, em entrevista ao Sportv, o camisa 32 comemorou o resultado e destacou a participação dos jogadores que entraram durante a partida.

- O time fez um bom primeiro tempo. Eles pressionaram bem, depois, no segundo, tivemos mais a bola. Eu, Serna, todo mundo que entra dá o seu melhor para a equipe. O time está aí para seguir trabalhando, somando para esse clube que merece muito mais. Estou muito feliz por voltar a fazer um gol, estava esperando esse momento. Agradecer a Deus e à minha família.

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Com a vitória, o Fluminense chegou aos 45 pontos e permaneceu na quarta colocação do Brasileirão. O Tricolor agora muda o foco para a Libertadores e recebe o Platense, na terça-feira (8), às 19h, no Maracanã, pela ida das quartas de final.

Como foi a vitória do Fluminense

Primeiro tempo de amplo domínio do Vasco. O Cruz-Maltino terminou os 45 minutos iniciais com 54% de posse de bola e 6 a 1 nas finalizações. Os números traduzem bem o que foi a partida na primeira metade. Na reta final, o jogo ficou mais picotado, com algumas faltas mais duras e o clima esquentando em determinados momentos, tanto que foram distribuídos cinco cartões amarelos.

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Fluminense se recupera e abre o placar

O segundo tempo seguiu com o Vasco controlando a posse de bola e buscando espaços para levar perigo ao gol adversário. No entanto, foi o Fluminense quem abriu o placar. Em um contra-ataque rápido, Hulk encontrou Soteldo pela esquerda, e o venezuelano cruzou na medida para Lucho. O camisa 32 ganhou de Piton na disputa e estufou a rede de Léo Jardim. Depois do gol, o Vasco continuou rondando a área tricolor, mas encontrou dificuldades para transformar a posse em chances claras. Na realidade, as melhores oportunidades passaram a ser do Fluminense, principalmente nos contra-ataques, aproveitando os espaços deixados pelo adversário. O grande mérito do Tricolor na partida foi justamente saber se defender após abrir o placar. A equipe manteve a organização, suportou a pressão vascaína e conseguiu administrar a vantagem até o apito final.

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