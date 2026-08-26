Com Marcão, Fluminense melhora ataque, mas sofre mais gols Treinador soma duas vitórias e um empate nos primeiros três jogos

O recorte ainda é pequeno, de apenas três partidas, mas o início de trabalho de Marcão no Fluminense traz dois números que trazem alento ao torcedor, e outro que merece atenção. Em comparação à sequência de oito partidas sem vitória, que culminou na demissão de Luis Zubeldia, o novo treinador do tricolor carioca aumentou o número de gols marcados e fez disparar o aproveitamento de pontos; em compensação, a defesa está sendo mais vazada.

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O ex-treinador caiu após empate sem gols no duelo de ida das oitavas de final da Libertadores com o Independiente Rivadavia, no Maracanã. Foi o último jogo de uma sequência de sete empates e uma derrota — 3 a 1 para o Vasco, que decretou a eliminação do tricolor carioca na Copa do Brasil.

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Naquelas oito partidas, o Fluminense marcou apenas cinco gols, média de 0,62 por jogo. Nos três jogos que se seguiram, com Marcão no comando do time, a equipe foi à rede adversária seis vezes, mais do que triplicando a média (dois gols por jogo).

O resultado disso foi um salto de aproveitamento. Com Zubeldía, os sete pontos conquistados nas oito partidas representaram um aproveitamento de apenas 29,1%; com Marcão, os sete conquistados em três jogos resultam em 77,8%.

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Serna celebra com os companheiros o gol da vitória do Fluminense diante do Remo (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.)

Mas a fase por ora mais ofensiva e vitoriosa é também aquela em que o Fluminense está sofrendo mais gols. O time aumentou a média de 0,87 gol tomado por jogo para 1,33. Em nenhum dos três jogos sob o comando de Marcão o tricolor carioca conseguiu ficar em branco na defesa.

Todas essas estatísticas serão colocadas à prova no domingo (30), diante do Athletico-PR na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 25ª rodada do Brasileirão Série A. E a tarefa será dura para o Fluminense de Marcão: em casa, o time paranaense só não marcou gols em dois dos 12 jogos pela competição nacional, e não sofreu gols em cinco deles.

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