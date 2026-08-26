Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Com Marcão, Fluminense melhora ataque, mas sofre mais gols

Treinador soma duas vitórias e um empate nos primeiros três jogos

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
26/08/2026 06:50
Favorite o Lance! no Google
Marcão vive bom momento no Fluminense
Marcão inicia trabalho com bons números no Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O recorte ainda é pequeno, de apenas três partidas, mas o início de trabalho de Marcão no Fluminense traz dois números que trazem alento ao torcedor, e outro que merece atenção. Em comparação à sequência de oito partidas sem vitória, que culminou na demissão de Luis Zubeldia, o novo treinador do tricolor carioca aumentou o número de gols marcados e fez disparar o aproveitamento de pontos; em compensação, a defesa está sendo mais vazada.

➡️Soteldo desencanta e ganha importância no Fluminense de Marcão

O ex-treinador caiu após empate sem gols no duelo de ida das oitavas de final da Libertadores com o Independiente Rivadavia, no Maracanã. Foi o último jogo de uma sequência de sete empates e uma derrota — 3 a 1 para o Vasco, que decretou a eliminação do tricolor carioca na Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Naquelas oito partidas, o Fluminense marcou apenas cinco gols, média de 0,62 por jogo. Nos três jogos que se seguiram, com Marcão no comando do time, a equipe foi à rede adversária seis vezes, mais do que triplicando a média (dois gols por jogo).

O resultado disso foi um salto de aproveitamento. Com Zubeldía, os sete pontos conquistados nas oito partidas representaram um aproveitamento de apenas 29,1%; com Marcão, os sete conquistados em três jogos resultam em 77,8%.

continua após a publicidade
Serna celebra com os companheiros o gol da vitória do Fluminense diante do Remo
Serna celebra com os companheiros o gol da vitória do Fluminense diante do Remo (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.)

Mas a fase por ora mais ofensiva e vitoriosa é também aquela em que o Fluminense está sofrendo mais gols. O time aumentou a média de 0,87 gol tomado por jogo para 1,33. Em nenhum dos três jogos sob o comando de Marcão o tricolor carioca conseguiu ficar em branco na defesa.

Todas essas estatísticas serão colocadas à prova no domingo (30), diante do Athletico-PR na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 25ª rodada do Brasileirão Série A. E a tarefa será dura para o Fluminense de Marcão: em casa, o time paranaense só não marcou gols em dois dos 12 jogos pela competição nacional, e não sofreu gols em cinco deles.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

Tudo sobre
Sugerida para você!
Passos largos em Xerém: integrado ao Sub-17 do Fluminense, Luan Riquelme acumula títulos e convocação para a Seleção Brasileira da categoria

Fluminense

Fluminense assina contrato com joia da base

Há 16 horas
Marcão durante treino do Fluminense

Fluminense

Fluminense inicia semana cheia para treinos com reforços

Há 21 horas
Yeferson Soteldo em ação na partida entre Fluminense e Remo

Fluminense

Soteldo desencanta e ganha importância no Fluminense de Marcão

Há 2 dias
Hércules conduz a bola durante jogo entre Fluminense e Remo no Maracanã

Fluminense

Fluminense terá desfalques e retornos em 'decisão' contra o Athletico-PR

Há 2 dias
Ganso em ação na partida contra o Remo, no Maracanã, pela 24ª rodada do Brasileirão

Fluminense

Ganso joga 90 minutos pela terceira vez desde a miocardite

Há 2 dias
Hulk cobra falta para o Fluminense, enquanto Ganso fica como opção atrás

Fluminense

Ganso, Xerém e mais: efetivação de Marcão vai muito além de 'efeito anímico'

Há 3 dias
Mais LANCE!
Renê em ação no jogo entre Fluminense e Remo

Renê critica gramado do Maracanã, mas elogia efetivação de Marcão

Marcão conversa com a imprensa após efetivação como técnico do Fluminense

Marcão é efetivado como técnico do Fluminense: 'Vou me entregar por inteiro'

Hulk fez um dos gols do Fluminense contra o Remo

Dê suas notas: Hulk e Serna comandam virada do Fluminense sobre o Remo

Serna comemora gol da virada do Fluminense sobre o Remo pelo Brasileirão

Serna salva de novo, e Fluminense vira sobre o Remo no Brasileirão

João Victor Gobi apita Fluminense x Remo

Polêmica de arbitragem em Fluminense x Remo causa revolta

Fluminense e Remo no Maracanã

Veja gols em Fluminense x Remo: Hulk faz gol inusitado, e Serna vira

Marcão, técnico do Fluminense, à beira do campo no último jogo do Tricolor no Brasileirão

Marcão define escalação do Fluminense para enfrentar o Remo

Marcão comanda treino do Fluminense

Fluminense liga alerta antes de duelo com o Remo pelo Brasileirão

Igor Rabello em ação pelo Fluminense contra o Madureira no Campeonato Carioca

Igor Rabello confirma cirurgia no fim do ano e segue tratamento conservador

Thiago Silva comemorando a classificação do Fluminense

Discurso de Thiago Silva, do Fluminense, na Libertadores viraliza: 'Merece'

Jogadores do Flamengo comemoram classificação para as quartas de final da Libertadores da América

Análise Tática do Guffo: o que esperar dos brasileiros na Libertadores

Arte com escudos de Fluminense e Remo

Fluminense x Remo: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Torcida do Vasco no Maracanã contra o Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Torcedores repercutem desejo do Vasco pelo Maracanã: 'Vergonha'