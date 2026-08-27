Fluminense x Platense: data e hora das quartas de final da Libertadores são definidos
Tricolor define decisão na Argentina
Os duelos entre Fluminense e Platense, pelas quartas de final da Libertadores, tiveram sua data e hora divulgadas pela Conmebol. O jogo de ida acontece no dia 8 de setembro (terça-feira), às 19h (de Brasília), no Maracanã. A volta, com mando da equipe argentina, está marcada para o dia 15 de setembro (terça-feira), no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, também às 19h.
Ambos os jogos entre Fluminense e Platense são transmitidos pela ESPN e Disney+. Caso avance à semifinal, o Fluminense enfrentará o vencedor de Palmeiras e LDU (EQU). Do outro lado da chave, uma possível final coloca o Tricolor frente a um dos seguintes adversários: Independiente del Valle, Flamengo, Estudiantes ou Corinthians.
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Fluminense já atingiu meta estabelecida na Libertadores
A classificação do Fluminense para as quartas de final da Libertadores, confirmada contra o Independiente Rivadavia nos pênaltis, aliviou as finanças do Tricolor. A equipe, já comandada por Marcão, alcançou a meta orçamentária estabelecida para a competição nesta temporada.
Ao alcançar a vaga nas quartas de final, o Fluminense recebeu US$ 1,7 milhão (cerca de R$ 9 milhões). A premiação acumulada na competição já soma aproximadamente R$ 24,2 milhões. A projeção financeira da diretoria previa que a equipe chegasse, no mínimo, às quartas de final da Libertadores, objetivo atingido na Argentina.
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