Fluminense assina contrato com joia da base Destaque da geração 2010, meio-campista de 16 anos assina vinculo profissional

O Fluminense assegurou a permanência de mais uma grande joia lapidada em Xerém. O meio-campista Luan Riquelme, de 16 anos, assinou o seu primeiro contrato profissional com o clube. Considerado um dos nomes de maior destaque da vitoriosa geração de 2010, o jovem consolida uma trajetória de mais de uma década vestindo as cores tricolores.

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Passos largos em Xerém: integrado ao Sub-17 do Fluminense, Luan Riquelme acumula títulos e convocação para a Seleção Brasileira da categoria (Foto: Divulgação)

Meio-campista canhoto de elevada capacidade técnica, Luan se destaca pela versatilidade em campo, atuando com eficiência tanto na marcação quanto na criação de jogadas (como primeiro ou segundo volante). Além dos atributos táticos e de intensidade, o atleta é visto como uma das lideranças do elenco pela postura competitiva.

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Apesar de pertencer à categoria Sub-15 pela idade, o atleta já está integrado e atua regularmente no elenco Sub-17 do Fluminense desde o início da temporada. O bom rendimento acelerado rendeu, ainda neste ano, uma convocação para o período de treinos da Seleção Brasileira Sub-17, de olho na disputa do Campeonato Sul-Americano da categoria.

Raízes no futsal e patrocínio precoce

A história de Luan Riquelme com o Tricolor começou em 2015, quando o atleta tinha apenas 5 anos e deu seus primeiros passos nas quadras de futsal do clube. A transição para o campo manteve a evolução constante do jogador, chamando a atenção do mercado esportivo mundial: em 2020, aos 10 anos, ele assinou seu primeiro contrato de patrocínio com a Nike.

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