Serna explica transição de Zubeldía e segredo de Marcão no Fluminense Colombiano projeta duelo contra o Platense e comenta sobre boa fase em 2026

Destaque do Fluminense nas últimas semanas, Kevin Serna elogiou a transição entre a saída de Zubeldía e a efetivação de Marcão como treinador do clube. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o colombiano elogiou o comandante e explicou os motivos que fizeram o clube sair de um período conturbado para conquistar uma classificação na Libertadores e vencer dois jogos seguidos no Brasileirão.

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- Marcão é um cara muito legal não só como treinador, mas como pessoa. É um cara que ajuda muito, passa muita confiança, é muito tranquilo. Sempre fala nos treinamentos que todos têm algo a melhorar, é um excelente ser humano e espero que possamos trabalhar juntos pelos resultados positivos. É um cara que trabalha muito e é muito tranquilo para transmitir essa confiança ao grupo.

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Serna fez questão de encerrar com rumores sobre um suposto relacionamento difícil entre Zubeldía e o elenco do Fluminense. O colombiano lamentou que o trabalho com o argentino não tenha dado certo, mas elogiou o profissional.

- Comigo e com outros jogadores não teve nenhum problema. Zubeldía é um cara muito legal. Sempre foi muito legal comigo, sempre falando. Às vezes as redes inventam muitas informações e o mais importante é estar fechado com o grupo. Mas ele é uma grande pessoa.

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Com a classificação às quartas de final da Libertadores, o Fluminense irá enfrentar o Platense, da Argentina. Apesar dos jogos contra Athletico-PR e Vasco nos próximos dias válidos pelo Brasileirão, Serna começou a projetas os duelos contra o rival sul-americano.

- Estamos tranquilos. Sabemos que será um jogo difícil. Já vimos que contra times argentinos é sempre assim, são jogos bem disputados, muito físicos. Temos que ter mais tranquilidade, sonhando em avançar com muita humildade. Creio que temos um bom time para seguir avançando, mas futebol tem que mostrar dentro de campo. Sabemos que os times argentinos tem essa raça, essa entrega que equilibram os jogos. Enfrentamos um time que era pouco conhecido no Brasil, mas que estava muito bem lá, o que significa que era um rival difícil. Sempre trabalhamos igualmente para enfrentar qualquer adversário.

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Nos três últimos jogos do Fluminense, Serna balançou as redes três vezes e vive a expectativa por ganhar uma vaga na equipe titular diante do Athletico-PR, neste domingo (30), às 11h (de Brasília).

Kevin Serna em entrevista ao Lance! no CT do Fluminense (Foto: João Fraga/Lance!)

Confia outras respostas de Serna, do Fluminense

Momento vivido no Fluminense

- Feliz pelo momento. Agradecido a Deus pela boa fase que não só eu vivo, mas o time. A equipe está passando por uma boa fase após resultados não tão positivos, mas o trabalho é tudo. Cedo ou tarde, o trabalho compensa. Tem que esperar o momento certo. Trabalho para que o time esteja bem e vou estar sempre à disposição. Se eu estiver fora, estarei apoiando meus companheiros, mas se entrar em campo, vou dar o meu melhor para conseguir os resultados.

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Trabalho para lidar com as críticas

- Com o mundo como está, as redes sociais são difíceis, mas o mais importante é estar com a família e focar aqui dentro. Lá fora é um mundo a parte. E tratar de ver sempre o positivo das coisas e trabalhar para que tudo dê certo.

Momentos decisivos no Fluminense

- Sou agradecido a Deus por poder aparecer nesses momentos em que é necessário aparecer. Nessas horas, todos estão tensos, mas tem que ter tranquilidade, conseguir os resultados e sou sortudo por poder ajudar, pois o mais importante é o time tratar de ter mais momentos positivos possíveis. Quando não tem resultados tão bons, tem que aguentar, virar a página e trabalhar.

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Jogar como um camisa nove

- Sempre sou um jogador muito flexível nesse aspecto. Vou buscar o resultado da maneira que o treinador achar que eu puder ajudar mais o time. Trabalhei para estar aí. O mais importante é ajudar o time. Se for para fazer gols, melhor. Nos outros times que joguei, os treinadores me usavam (como nove) por minha velocidade, pelas formas como eu me desmarcava. Então já tinha relação com essa posição. Sempre que estou próximo do gol é tratar de procurá-lo.

Aspectos a melhorar em seu jogo

- Eu acho que todos os dias um jogador tem que melhorar diversos aspectos. Optaria por melhores decisões, mais resistência. Dá pra melhorar até velocidade, pois o futebol está muito dinâmico, muita transição.

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Proposta do Boca Juniors e permanência no Fluminense

- Para o jogador é sempre uma felicidade receber propostas, pois significa que está fazendo um bom trabalho, mas me sinto muito feliz no Rio, no Fluminense. Eu deixo tudo nas mãos de Deus. Estou muito feliz aqui, quero construir uma linda história no Fluminense, sigo trabalhando feliz aqui, minha família está feliz aqui e é por isso que seguimos.

Seleção colombiana

- Estar no Fluminense é muito importante, pois é um clube muito grande. Isso significa estar aos olhos do treinador da seleção. Todos sonham em representar seu país e sigo trabalhando para isso. O momento vai chegar quando tiver que ser.

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