Fluminense: Igor Rabello volta a treinar com grupo, mas Freytes segue separado
Tricolor abriu treino desta sexta-feira (28) à imprensa no CT Carlos Castilho
O Fluminense teve uma novidade importante no treino desta sexta-feira (28), no CT Carlos Castilho. Igor Rabello voltou a treinar normalmente com o restante do elenco e avançou no processo de recuperação da lesão no ombro esquerdo. O zagueiro sofreu uma luxação acromioclavicular ao cair sob o próprio braço durante a vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, pela 23ª rodada do Brasileirão.
O jogador já confirmou que fará uma cirurgia ao fim do ano para tratar a lesão. A decisão foi tomada em conjunto com o departamento médico do clube, a fim de manter o zagueiro à disposição do Fluminense para as disputas do Brasileirão e da Libertadores. Até lá, o defensor seguirá um tratamento conservador, que não corrige completamente a lesão, mas permite que o jogador siga em atividade neste momento da temporada.
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Antes de se machucar, Rabello vinha recuperando espaço na equipe. Contratado pelo Tricolor no ano passado, o defensor voltou a receber oportunidades em meio aos problemas físicos de outros jogadores do setor e foi titular diante do Palmeiras.
Freytes ainda trabalha separado do elenco do Fluminense
A situação de Freytes ainda exige cautela. Diferente do seu companheiro da zaga, o argentino não treinou com o restante do grupo e segue realizando trabalhos separados, focado no processo de recuperação de um edema ósseo no tornozelo direito.
Freytes não entra em campo desde a partida contra o Bahia, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante a recuperação, o zagueiro chegou a participar de atividades com o elenco, mas vinha tendo a carga controlada e alternando trabalhos no campo com fisioterapia para evitar uma reincidência do problema.
Sem os dois zagueiros na última rodada (vitória contra o Remo por 2 a 1 no Maracanã), Marcão utilizou a dupla Ignácio e Thiago Silva. O Fluminense volta a campo no domingo (30), às 11h, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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