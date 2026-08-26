Fluminense: Samuel Xavier tem fratura detectada, mas cirurgia é descartada
Lateral-direito estará fora de ação por tempo indeterminado
Lateral-direito do Fluminense, Samuel Xavier foi diagnosticado com uma pequena fratura de Hill-Sachs no ombro esquerdo, mas foi descartada cirurgia, segundo o Lance!. O jogador e o clube optaram por um tratamento conservador, de acordo com informação do jornalista Victor Lessa confirmada pela reportagem.
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Além da fratura de Hill-Sachs, Samuel Xavier sofreu um estiramento no ligamento do ombro esquerdo na vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Remo. No duelo realizado no fim de semana, o atleta precisou ser substituído para a entrada do jovem Júlio Fidelis.
O tempo de inatividade de Samuel Xavier no Fluminense ainda é incerto, mas o jogador não estará relacionado para o duelo contra o Athletico-PR, no domingo (30), pelo Brasileirão. A participação do lateral-direito no clássico com o Vasco e nos duelo com o Platense, pelas quartas de final da Libertadores, também está em risco.
Sem Samuel Xavier, Guga deve retornar a titularidade na lateral-direita do Fluminense após cumprir suspensão diante do Remo, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, Marcão ganha uma dor de cabeça em seu início de trabalho como treinador efetivado do Tricolor.
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