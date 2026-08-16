Hulk revela bastidores da demissão de Zubeldía e mudanças do Fluminense com Marcão: 'Pedi desculpa' Atacante admitiu culpa dos jogadores e contou conversa com ex-treinador

Hulk revelou bastidores da saída de Luis Zubeldía e falou sobre a mudança de ambiente no Fluminense após a vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, no Maracanã. O atacante afirmou que pediu desculpas ao argentino por não ter conseguido ajudá-lo como gostaria e dividiu a responsabilidade pelos resultados que levaram à troca no comando.

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— Quanto ao Zubeldía, particularmente eu pedi desculpa para ele por não ter ajudado como eu queria. E quando o treinador é desligado do comando, querendo ou não, uma grande parcela de culpa é dos jogadores, porque quem entra em campo somos nós — afirmou.

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Hulk também contou que Zubeldía foi transparente na despedida e deixou claro que gostaria de continuar trabalhando com o elenco.

— Até mesmo na despedida dele, ele foi bem transparente com a gente, manifestou o desejo de querer estar conosco, porque falou que é um grande grupo. Não só dentro de campo, mas fora também, jogadores que se respeitam bastante.

Segundo o camisa 7, o elenco também ficou com a sensação de que poderia ter entregado mais durante o período de resultados ruins.

— A gente sentiu a transparência dele, e todo mundo sentiu que poderia ter feito um pouco mais. Infelizmente, a gente não toma sempre as melhores decisões. Tem coisas que a gente controla, tem outras que não. No futebol, infelizmente, a gente paga um preço grande. E o Zubeldía pagou um preço muito grande, porque sai o treinador, os jogadores ficam. Mas a gente sabe que nós, jogadores, teríamos que dar algo diferente.

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O atacante destacou que o Fluminense conseguiu recuperar leveza antes do confronto com o Palmeiras.

— Acho que hoje conseguimos ter leveza dentro de cada um, porque foi conversado muito isso nos últimos dias. Eu sou um cara que tem muita fé, e fé é acreditar no que a gente não enxerga. Como eu falei, a gente estava sendo vaiado, mas imaginávamos que aquela vaia virasse aplausos. Estou trabalhando para isso. Não sou o melhor, não sou o jogador diferente, sou o mesmo de três, quatro, cinco dias atrás. Não quer dizer que não estávamos motivados. Estávamos motivados, porém não estávamos tomando as decisões certas. Graças a Deus hoje foi diferente, e a vitória ajuda muito.

Virada mostra mudança de ambiente

O Fluminense ficou atrás do placar duas vezes contra o Palmeiras. Buscou o primeiro empate com Hulk, voltou a igualar com Kevin Serna e conseguiu a virada nos acréscimos, com Germán Cano. Para Hulk, a maneira como a vitória aconteceu também mostrou a capacidade de reação do elenco.

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— Diante de um grande adversário, você iniciar perdendo e empatar, depois tomar outro gol, empatar e virar não é fácil. Então, isso mostra a nossa grandeza e o nosso objetivo, que é melhorar a cada jogo. Sabíamos que tínhamos que buscar essa vitória, até porque queremos estar no grupo de cima do Campeonato Brasileiro. E, diante de um grande adversário, querendo ou não, era um confronto direto.

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Hulk comemora o gol pelo Fluminense no duelo contra o Palmeiras (Foto: Lucas Merçon / Fluminense F.C)

O que vem por aí para o Fluminense?

No seu primeiro jogo após a saída de Luis Zubeldía, o Fluminense mostrou poder de reação, fez um grande segundo tempo e recuperou confiança antes de viajar para a Argentina, onde enfrenta o Independiente Rivadavia na terça-feira (18), pela volta das oitavas de final da Libertadores.

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