O presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, afirmou que o impacto da proibição das casas de apostas no clube ultrapassa R$ 100 milhões. O dirigente se manifestou em entrevista à CNN após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinar, nesta sexta-feira (25), uma Medida Provisória que proíbe a exploração das bets no Brasil e a publicidade das empresas do setor.

A Superbet é patrocinadora máster do Fluminense e tem contrato com o clube até o fim de 2029. O acordo prevê R$ 53 milhões fixos por temporada e outros R$ 33 milhões vinculados ao cumprimento de metas, podendo chegar a R$ 86 milhões anuais.

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— O que preocupa o Fluminense e todo o futebol brasileiro é o impacto de uma medida tomada de um dia para o outro. Aqui (no Fluminense), o impacto ultrapassa R$ 100 milhões. É uma grande preocupação para o clube.

Montenegro também demonstrou preocupação com a busca dos clubes por novos patrocinadores. Atualmente, 14 equipes da Série A têm uma casa de apostas como patrocinadora máster. Na avaliação do presidente tricolor, a entrada simultânea desses clubes no mercado pode reduzir o valor dos espaços comerciais nas camisas.

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— Essa medida faz com que a maioria dos clubes brasileiros perca o patrocínio ao mesmo tempo. Isso desvaloriza o ativo, porque as empresas interessadas terão quase todos os clubes disponíveis, reduzindo o valor de mercado das camisas.

O presidente do Fluminense ainda questionou a ausência de um período de transição e citou possíveis efeitos da decisão sobre a arrecadação pública e o mercado clandestino.

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— Tem a questão da segurança jurídica, já que a medida foi tomada do dia para a noite, sem transição, e pode violar leis e a Constituição. Além disso, as bets arrecadaram R$ 9 bilhões para o Governo entre janeiro e agosto de 2026, e a medida não estima o impacto sobre essa receita. Também há o risco de fortalecer o mercado clandestino, além da falta de urgência, já que o tema já vinha sendo discutido no Congresso.

A Medida Provisória tem força de lei a partir de sua publicação, mas ainda será analisada pelo Congresso Nacional. Caso não seja convertida em lei dentro do prazo constitucional, perde a vigência.

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Contrato do Fluminense com a Superbet vai até 2029

Fluminense e Superbet ampliaram o vínculo em março deste ano. O acordo anterior terminaria em 2027, mas foi estendido até dezembro de 2029. Além do espaço máster na parte frontal da camisa, a empresa passou a estampar também o topo das costas do uniforme.

Antes do anúncio do Governo Federal, a Superbet havia notificado o Fluminense sobre a possibilidade de rompimento do contrato caso uma mudança na legislação impedisse a continuidade das operações da empresa no país.

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O contrato prevê R$ 53 milhões garantidos por temporada e outros R$ 33 milhões vinculados a metas. Considerando apenas o valor fixo das três temporadas restantes após 2026, estão previstos R$ 159 milhões até o fim de 2029, além dos bônus previstos no acordo.

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