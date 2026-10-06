Martinelli volta ao Fluminense e é recebido com festa no CT
Volante retornou ao CT Carlos Castilho nesta terça-feira e passou pelo tradicional corredor polonês após completar 25 anos
Martinelli está de volta ao Fluminense. Após defender a Seleção Brasileira na Data Fifa, o volante se reapresentou nesta terça-feira (6) e participou normalmente do treinamento com o restante do elenco no CT Carlos Castilho.
Martinelli completou 25 anos na segunda-feira (5) e, por isso, passou pelo tradicional "corredor polonês", brincadeira comum entre os jogadores nos aniversários. Muito querido pelo grupo, o camisa 8 foi recebido em clima descontraído antes da atividade.
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A volta acontece a dois dias do próximo compromisso do Fluminense. Martinelli está à disposição de Marcão para enfrentar o Coritiba, na quinta-feira (8), às 21h30, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.
Martinelli retorna ao Fluminense após primeira convocação para a Seleção Brasileira
Martinelli viveu nas últimas semanas sua primeira experiência com a Seleção Brasileira principal. Convocado por Carlo Ancelotti após o corte de João Pedro, o jogador participou de dois dos três amistosos disputados durante a Data Fifa.
O volante ficou no banco no primeiro confronto com a Austrália, entrou aos 83 minutos na segunda partida contra os australianos e recebeu mais espaço diante da Índia, quando disputou cerca de meia hora na vitória brasileira por 4 a 0.
Contra os indianos, Martinelli, do Fluminense, participou da construção de um dos gols da Seleção. De volta ao Tricolor, o camisa 8 reforça o meio-campo para a retomada da temporada. Depois do Coritiba, o Tricolor terá pela frente Flamengo, pelo Brasileirão, e Palmeiras, pela semifinal da Libertadores.
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