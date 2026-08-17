Fluminense desembarca em Mendoza para decisão na Libertadores Tricolor treina nesta segunda-feira no estádio do Godoy Cruz

MENDOZA (ARG) - O Fluminense já está em Mendoza para o jogo mais importante da semana. A delegação tricolor desembarcou na cidade argentina na noite desta segunda-feira (17), onde enfrenta o Independiente Rivadavia, na terça, às 19h (de Brasília), no Malvinas Argentinas, pela volta das oitavas de final da Libertadores.

Junto com o grupo, viajaram membros da comunicação e diretoria do Fluminense.

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A preparação será concluída nesta segunda-feira. O Fluminense treina às 16h, no Feliciano Gambarte, estádio do Godoy Cruz. O local fica a cerca de 1,5 km do Malvinas Argentinas, palco da decisão.

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Marcão terá novidades e baixas para montar a equipe. Freytes voltou a ser relacionado depois de se recuperar de um edema ósseo no tornozelo direito e viajou com o elenco.

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Por outro lado, Savarino permaneceu no Rio de Janeiro. O meia-atacante sentiu dores na panturrilha direita durante o treinamento de domingo e será submetido a exame de imagem. Riquelme Felipe também não viajou após reclamar de dores no púbis.

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Igor Rabello é outra ausência. O zagueiro sofreu uma luxação acromioclavicular no ombro esquerdo durante a vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, no sábado, e ficou fora da viagem.

Thiago Silva, poupado diante do Palmeiras, está com a delegação e volta a ficar à disposição para a partida. Guilherme Arana também reaparece entre os relacionados após ter ficado fora do último jogo por conta do protocolo de concussão.

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Fluminense e Independiente Rivadavia empataram por 0 a 0 no primeiro confronto, disputado no Maracanã.

Por isso, a conta para a volta é simples: quem vencer no tempo normal avança às quartas de final. Um novo empate leva a definição da vaga para os pênaltis.

O Tricolor chega à Argentina depois de recuperar a confiança no Campeonato Brasileiro. No primeiro jogo após a saída de Luis Zubeldía, a equipe comandada interinamente por Marcão buscou duas vezes o empate e virou sobre o líder Palmeiras por 3 a 2, com gol de Germán Cano nos acréscimos.

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Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes. Laterais: Guilherme Arana, Renê, Guga, Samuel Xavier e Júlio Fidelis. Zagueiros: Freytes, Jemmes, Thiago Silva, Ignácio e Julián Millán. Meio-campistas: Otávio, Hércules, Martinelli, Nonato, PH Ganso e Lucho Acosta. Atacantes: Canobbio, Soteldo, Kevin Serna, Hulk, Rodrigo Castillo e Germán Cano.