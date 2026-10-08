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Fluminense volta ao Maracanã após um mês e estreia novo gramado contra o Coritiba

Tricolor não atua no estádio desde 8 de setembro; campo passou por troca completa após receber partida da NFL

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 06:00
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Time do Fluminense comemora gol contra o Platense
Time do Fluminense comemora gol contra o Platense (Foto: Marcelo Gonçalves /Fluminense)

O Fluminense reencontra o Maracanã nesta quinta-feira (8), exatamente um mês depois de sua última partida no estádio. O duelo contra o Coritiba, às 21h30, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, também marcará a estreia do gramado instalado após o jogo da NFL no Rio de Janeiro.

A última atuação do Tricolor no local aconteceu em 8 de setembro, na vitória por 2 a 0 sobre o Platense, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Desde então, o Fluminense enfrentou Atlético-MG, Platense e Corinthians longe de casa antes da pausa para a Data Fifa.

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Depois de receber Dallas Cowboys x Baltimore Ravens, pela NFL, em 27 de setembro, o estádio iniciou no dia seguinte a raspagem completa do campo e a instalação de novos rolos de grama.

O piso utilizado continua sendo da variedade Bermuda Celebration, mesma adotada nos últimos anos. A mudança para a Celebration Hybrid está prevista apenas para 2027.

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Gramado do Maracanã foi alvo de críticas

A troca aconteceu depois de uma sequência de reclamações sobre as condições do campo. Jogadores de Flamengo e Fluminense criticaram o gramado ao longo da temporada, e a própria administração do Maracanã reconheceu, em setembro, que o piso estava abaixo da qualidade desejada.

Antes do jogo da NFL, fibras sintéticas também foram aplicadas ao solo por meio de um processo de sobrecostura para aumentar a resistência e a estabilidade do campo. Após a partida de futebol americano, porém, a administração optou pela substituição integral da superfície.

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O intervalo até Fluminense x Coritiba foi utilizado justamente para concluir o processo. O confronto desta quinta será a primeira partida de futebol disputada no Maracanã desde Flamengo x Red Bull Bragantino, em 20 de setembro.

Fluminense tenta manter força como mandante contra o Coritiba

O Tricolor conquistou 33 pontos em 14 partidas como mandante, com dez vitórias, três empates e apenas uma derrota. São 24 gols marcados e 14 sofridos nesse recorte.

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Antes da 29ª rodada, o desempenho coloca o Fluminense entre os melhores mandantes da competição. O time de Marcão volta ao Maracanã depois de vencer o Corinthians por 3 a 1 fora de casa e tenta manter a sequência antes do Fla-Flu, marcado para domingo (11), também no estádio.

John Kennedy marcou o gol de empate do Fluminense contra o Coritiba, no Couto Pereira, pelo Brasileirão
John Kennedy marcou o gol de empate do Fluminense contra o Coritiba, no Couto Pereira, pelo Brasileirão (Foto: Ernani Ogata/Código 19/Folhapress)
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