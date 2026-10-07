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Fluminense x Palmeiras pela semifinal da Libertadores tem 27 mil ingressos vendidos

Número foi alcançado apenas com o primeiro grupo de prioridade dos sócios

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
07/10/2026 14:24
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Fluminense Once Caldas ingressos
Torcida do Fluminense no Maracanã (Foto: Leonardo Brasil/FFC)

Pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, o Fluminense recebe o Palmeiras no Maracanã. Para o confronto decisivo, mais de 27 mil ingressos já foram vendidos desde segunda-feira (5) para os sócios do Tricolor. O número foi alcançado apenas com o primeiro grupo de prioridade dos sócios (Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca+, Maraca+ Família e Pacote Futebol). A venda para o público geral está prevista para começar às 18h desta sexta-feira (9), caso ainda haja ingressos disponíveis.

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Nesta quarta-feira (7), o Fluminense abriu a segunda onda de prioridades, destinada aos sócios Arquiba 75%, Pacote Jogos e Sub-12. O cronograma seguirá na quinta-feira (8), às 10h, com a abertura para o Arquiba Raiz. Na sexta (9), também às 10h, será a vez dos associados do plano Guerreiro. Com a entrada das novas categorias, a tendência é de crescimento da parcial nos próximos dias e casa cheia até o dia da decisão.

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Fluminense e Palmeiras se enfrentam no dia 14 de outubro, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores.

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Valor dos ingressos para Fluminense x Palmeiras

Os ingressos para Fluminense x Palmeiras custam entre R$ 100 e R$ 650, considerando os valores inteiros. O setor Leste Superior terá as entradas mais baratas, enquanto o Oeste será o mais caro entre as arquibancadas convencionais, com ingressos a R$ 350.

SetorInteiraMeia-entrada

Sul

R$ 225

R$ 112,50

Leste Inferior

R$ 220

R$ 110

Leste Superior

R$ 100

R$ 50

Oeste

R$ 350

R$ 175

Norte

R$ 120

R$ 60

Maracanã Mais

R$ 650

R$ 362,50

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