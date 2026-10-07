Fluminense x Palmeiras pela semifinal da Libertadores tem 27 mil ingressos vendidos
Número foi alcançado apenas com o primeiro grupo de prioridade dos sócios
Pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, o Fluminense recebe o Palmeiras no Maracanã. Para o confronto decisivo, mais de 27 mil ingressos já foram vendidos desde segunda-feira (5) para os sócios do Tricolor. O número foi alcançado apenas com o primeiro grupo de prioridade dos sócios (Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca+, Maraca+ Família e Pacote Futebol). A venda para o público geral está prevista para começar às 18h desta sexta-feira (9), caso ainda haja ingressos disponíveis.
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Nesta quarta-feira (7), o Fluminense abriu a segunda onda de prioridades, destinada aos sócios Arquiba 75%, Pacote Jogos e Sub-12. O cronograma seguirá na quinta-feira (8), às 10h, com a abertura para o Arquiba Raiz. Na sexta (9), também às 10h, será a vez dos associados do plano Guerreiro. Com a entrada das novas categorias, a tendência é de crescimento da parcial nos próximos dias e casa cheia até o dia da decisão.
Fluminense e Palmeiras se enfrentam no dia 14 de outubro, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores.
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Valor dos ingressos para Fluminense x Palmeiras
Os ingressos para Fluminense x Palmeiras custam entre R$ 100 e R$ 650, considerando os valores inteiros. O setor Leste Superior terá as entradas mais baratas, enquanto o Oeste será o mais caro entre as arquibancadas convencionais, com ingressos a R$ 350.
|Setor
|Inteira
|Meia-entrada
Sul
R$ 225
R$ 112,50
Leste Inferior
R$ 220
R$ 110
Leste Superior
R$ 100
R$ 50
Oeste
R$ 350
R$ 175
Norte
R$ 120
R$ 60
Maracanã Mais
R$ 650
R$ 362,50
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