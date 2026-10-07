O Fluminense terá mudanças para enfrentar o Coritiba nesta quinta-feira (8), às 21h30, no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Marcão finalizou a preparação nesta quarta e deve promover as entradas de Guilherme Arana, Hércules, Ganso e Kevin Serna.

Três alterações são provocadas por desfalques. Renê será preservado por conta de dores no tornozelo, enquanto Nonato e Canobbio cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

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Arana deve assumir a lateral esquerda. No meio-campo, Hércules aparece como substituto de Nonato, enquanto Serna deve ocupar a vaga deixada por Canobbio no ataque.

Ganso também deve retornar ao time titular no lugar de Lucho Acosta. O camisa 10 começou no banco na vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, antes da Data Fifa.

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A principal dúvida está no lado esquerdo do ataque. Savarino pode ganhar uma oportunidade entre os titulares na vaga de Soteldo. A definição deve acontecer somente próximo da partida.

Martinelli, que retornou nesta semana após defender a Seleção Brasileira, treinou normalmente e está à disposição de Marcão.

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Provável escalação do Fluminense

Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Guilherme Arana; Hércules, Martinelli e Ganso; Kevin Serna, Savarino (Soteldo) e Hulk.

O Fluminense volta a campo depois da pausa para a Data Fifa. O duelo com o Coritiba será o último compromisso antes do Fla-Flu de domingo (11).

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