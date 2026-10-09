A goleada por 4 a 0 sobre o Coritiba colocou o Tricolor das Laranjeiras na liderança de mais um ranking do Campeonato Brasileiro. O Fluminense ultrapassou o Flamengo e passou a ter a melhor campanha como mandante da competição, justamente às vésperas do Fla-Flu de domingo (11), no Maracanã.

O Fluminense chegou aos 36 pontos conquistados em 15 partidas como mandante, com 11 vitórias, três empates e apenas uma derrota. O aproveitamento é de 80%, com 28 gols marcados e 14 sofridos.

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O Rubro-Negro, que liderava o levantamento antes da rodada, soma 33 pontos em 14 jogos em casa. São dez vitórias, três empates e uma derrota, com aproveitamento de 79%. O Palmeiras aparece com os mesmos números de pontos, vitórias, empates e derrotas do Flamengo, ficando atrás do Fluminense.

Antes da goleada sobre o Coritiba, Fluminense e Flamengo estavam empatados com dez vitórias como mandantes. O Tricolor assumiu a ponta isolada ao vencer pela 11ª vez.

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No total, 36 dos 51 pontos conquistados pelo Tricolor no Brasileirão vieram em seus jogos como mandante. O desempenho ajudou a equipe a chegar à terceira colocação após a vitória sobre o Coritiba.

O próximo compromisso também será no Maracanã, embora com mando do Rubro-Negro. O duelo entre Flamengo e Fluminense acontece no domingo, às 17h30, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Depois do clássico, o Fluminense permanece no estádio para outro compromisso decisivo. Na quarta-feira (14), recebe o Palmeiras pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores.

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