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Serna critica gramado do Maracanã e projeta Fla-Flu: 'Muito especial'

Atacante do Fluminense avaliou o novo campo após goleada sobre o Coritiba e destacou dificuldade do clássico de domingo

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
09/10/2026 09:00
Atualizado há 1 minutos
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Serna domina a bola nos 4 a 0 do Fluminense sobre o Coritiba (Foto: Marcelo Goncalves Fluminense)
Serna domina a bola nos 4 a 0 do Fluminense sobre o Coritiba (Foto: Marcelo Goncalves Fluminense)

Kevin Serna, como 15 mil tricolores, deixou o Maracanã satisfeito com a atuação do Fluminense na goleada por 4 a 0 sobre o Coritiba, mas o colombiano fez uma ressalva sobre o novo gramado do estádio. Após a partida, o atacante afirmou que a bola ainda está quicando bastante e espera uma evolução do campo para os próximos jogos.

O Maracanã recebeu um novo gramado durante a pausa para a Data Fifa, e Fluminense x Coritiba marcou a estreia da superfície.

➡️Com 'hat-trick' de Savarino, Fluminense vence o Coritiba e volta ao G-4

— É muito importante. Esperamos que, ao longo dos dias, o campo possa se acomodar para podermos dar um bom espetáculo, que é o que queremos. Como já falaram por aí, a bola está quicando muito. Pode atrapalhar um pouco o jogo, mas, graças a Deus, hoje conseguimos trabalhar da melhor maneira — afirmou Serna.

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Com show de Savarino, que marcou três gols, o Fluminense começou a sequência de jogos depois da Data-Fifa com pé direito. O colombiano, que contribuiu com uma assistência, valorizou o período sem jogos. Segundo ele, a pausa permitiu ao elenco recuperar jogadores e trabalhar aspectos físicos e táticos antes da sequência decisiva da temporada.

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— A verdade é que essa parada veio bem para recuperar. Nesta semana, trabalhamos forte fisicamente e também taticamente. Graças a Deus, hoje deu certo. A equipe se comportou muito bem e esteve à altura do jogo.

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— Na parte pessoal, estou trabalhando para continuar melhorando. Sabemos que vem uma reta final muito difícil, sabemos tudo o que está em jogo e estamos trabalhando para terminar bem esta temporada e poder levantar um título. Mas vamos passo a passo.

Serna projeta Flamengo x Fluminense

O próximo compromisso do Fluminense será contra o Flamengo, no domingo (11), pelo Campeonato Brasileiro. Para Serna, o momento das equipes perde importância diante do peso do clássico.

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— Sabemos que vem um clássico. Mais do que o momento atual das duas equipes, clássico é diferente. É um jogo diferente, muito especial para as torcidas e para nós. Esperamos estar à altura, focando em nós mesmos e trabalhando para dar o mínimo de chances possível, porque sabemos que será um jogo muito difícil. Vamos trabalhar para estar bem.

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