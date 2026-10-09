Kevin Serna, como 15 mil tricolores, deixou o Maracanã satisfeito com a atuação do Fluminense na goleada por 4 a 0 sobre o Coritiba, mas o colombiano fez uma ressalva sobre o novo gramado do estádio. Após a partida, o atacante afirmou que a bola ainda está quicando bastante e espera uma evolução do campo para os próximos jogos.

O Maracanã recebeu um novo gramado durante a pausa para a Data Fifa, e Fluminense x Coritiba marcou a estreia da superfície.

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— É muito importante. Esperamos que, ao longo dos dias, o campo possa se acomodar para podermos dar um bom espetáculo, que é o que queremos. Como já falaram por aí, a bola está quicando muito. Pode atrapalhar um pouco o jogo, mas, graças a Deus, hoje conseguimos trabalhar da melhor maneira — afirmou Serna.

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Com show de Savarino, que marcou três gols, o Fluminense começou a sequência de jogos depois da Data-Fifa com pé direito. O colombiano, que contribuiu com uma assistência, valorizou o período sem jogos. Segundo ele, a pausa permitiu ao elenco recuperar jogadores e trabalhar aspectos físicos e táticos antes da sequência decisiva da temporada.

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— A verdade é que essa parada veio bem para recuperar. Nesta semana, trabalhamos forte fisicamente e também taticamente. Graças a Deus, hoje deu certo. A equipe se comportou muito bem e esteve à altura do jogo.

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— Na parte pessoal, estou trabalhando para continuar melhorando. Sabemos que vem uma reta final muito difícil, sabemos tudo o que está em jogo e estamos trabalhando para terminar bem esta temporada e poder levantar um título. Mas vamos passo a passo.

Serna projeta Flamengo x Fluminense

O próximo compromisso do Fluminense será contra o Flamengo, no domingo (11), pelo Campeonato Brasileiro. Para Serna, o momento das equipes perde importância diante do peso do clássico.

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— Sabemos que vem um clássico. Mais do que o momento atual das duas equipes, clássico é diferente. É um jogo diferente, muito especial para as torcidas e para nós. Esperamos estar à altura, focando em nós mesmos e trabalhando para dar o mínimo de chances possível, porque sabemos que será um jogo muito difícil. Vamos trabalhar para estar bem.