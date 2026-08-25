Fluminense inicia semana cheia para treinos com reforços Tricolor se prepara para jogo difícil com o Athletico-PR, em Curitiba

Sem jogo neste meio de semana, o Fluminense volta aos treinos nesta terça-feira (25) para iniciar a preparação para o duelo com Athletico-PR, no próximo domingo (30), em Curitiba, pela 25ª rodada do Brasileirão Série A. A semana com tempo cheio para preparação é a oportunidade ideal para o técnico Marcão ajustar a equipe, testar opções e ver o time ganhar "reforços" que estavam entregues aos médicos do clube ou suspensos.

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Um deles é o zagueiro Freytes, que não atua desde 29 de julho, quando o Fluminense empatou sem gols com o Bahia, no Maracanã. O zagueiro argentino está em tratamento de um edema ósseo no tornozelo direito, mas a expectativa é de que ele finalmente possa voltar a ser relacionado.

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Quem também volta a ser opção é o meia Savarino, que não sente mais dores na panturrilha direita. Ele chegou a ficar no banco na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Remo, no fim de semana, mas na ocasião foi poupado por Marcão.

Além deles, diante do Athletico-PR o Fluminense terá os retornos do lateral-direito Guga e do meia Lucho Acosta, que estavam suspensos. Em compensação, Marcão não poderá contar com o meio-campista Hércules, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

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Freytes pode retornar para a partida com o Athletico-PR (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

O tricolor carioca fará cinco treinos antes da partida com o Athletico-PR, que ocupa o terceiro lugar na tabela do Brasileirão Série A, três pontos à frente do próprio Fluminense.

— Com cinco dias para trabalhar para o próximo jogo, a gente pode colocar alguma coisa mais específica, sim, para a gente se organizar melhor e estar preparado para uma sequência muito forte — declarou o técnico do Fluminense após a vitória diante do Remo.

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