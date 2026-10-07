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Fluminense reencontra Thiago Santos em duelo contra o Coritiba

Zagueiro pode enfrentar o Tricolor pela primeira vez desde a saída do clube; defensor fez 81 jogos e conquistou Libertadores e Recopa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/10/2026 17:38
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Thiago Santos em ação pelo Coritiba
Thiago Santos em ação pelo Coritiba (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

O Fluminense reencontra nesta quinta-feira (8) um jogador que fez parte das principais conquistas recentes do clube. Atualmente no Coritiba, Thiago Santos pode enfrentar o Tricolor pela primeira vez desde que deixou as Laranjeiras.

O defensor disputou 81 partidas pelo Fluminense e integrou os elencos campeões da Libertadores de 2023 e da Recopa Sul-Americana de 2024. Contratado originalmente para atuar como volante, passou a ser utilizado como zagueiro por Fernando Diniz e permaneceu na função durante o restante da passagem pelo clube.

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Thiago Santos foi titular nos dois jogos da decisão da Recopa contra a LDU, em 2024. Na mesma temporada, ganhou sequência na defesa e disputou 41 partidas, 27 delas pelo Campeonato Brasileiro.
Em 2025, ainda fez parte do grupo que disputou o Mundial de Clubes antes de deixar o Fluminense.

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Agora, aos 36 anos, defende o Coritiba e soma 26 partidas pelo clube paranaense em 2026.
Caso entre em campo no Maracanã, Thiago Santos chegará ao 499º jogo da carreira profissional.

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Thiago Santos mudou de posição no Fluminense

A passagem pelo Tricolor ficou marcada pela mudança definitiva de posição. Thiago Santos chegou ao clube como volante, mas passou a ser utilizado na zaga durante o trabalho de Fernando Diniz.

No Coxa, Thiago Santos segue atuando como zagueiro. Fluminense e Coritiba se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Thiago Santos com a taça da Libertadores que conquistou pelo Fluminense (Foto: Divulgação/ Fluminense)
Thiago Santos com a taça da Libertadores que conquistou pelo Fluminense (Foto: Divulgação/ Fluminense)
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