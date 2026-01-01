Fluminense inicia 2026 com elenco protegido e contratos renovados

O ano de 2026 começou hoje, mas a temporada do Fluminense teve início muito antes disso, com buscas no mercado e, principalmente, com renovações de contrato ao longo de 2025. No decorrer do ano passado, o clube extendeu o vínculo com peças importantes do elenco, como Fábio e Paulo Henrique Ganso.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Com todo o time coberto contratualmente, o clube inicia o novo ciclo sem pendências imediatas. No entanto, alguns jogadores já vislumbram o fim do vínculo ao final de 2026, podendo assinar pré-contrato a partir do meio do ano.

Renovações do Fluminense em 2025

Ao longo da temporada, o Fluminense renovou com sete jogadores: Fábio, Ganso, Guga, Cano, Martinelli e Riquelme Felipe, além de Nonato, que estava por empréstimo e foi comprado pelo clube.

continua após a publicidade

O goleiro de 45 anos, eleito pelos tricolores o melhor do time em 2025, extendeu o vínculo até o final de 2026, com ajuste salarial que o colocou entre os maiores do elenco. Anunciado no início do ano, o contrato de Cano foi prorrogado pelo mesmo prazo.

Outro jogador a extender o vínculo até o dezembro de 2026 foi Paulo Henrique Ganso. Após longas conversas com o staff do camisa 10, o clube oficializou a renovação em maio.

continua após a publicidade

Já Martinelli teve renovação mais longa, até o final de 2027. A extensão foi automática devido a metas estipuladas no contrato anterior. O lateral-direito Guga também está neste grupo, com vínculo até 2029. Por fim, o Tricolor renovou também com Riquelme Felipe, jóia da base, que agora está comprometido com o Flu até 2030.

O caso de Nonato é diferente. O meia pertencia ao Santos e estava emprestado ao clube carioca pela segunda vez em sua carreira, mas dessa vez o desfecho foi a compra.

Ganso renovou seu contrato com o Fluminense até dezembro de 2026 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja a validade do contrato dos jogadores do Fluminense

A tabela abaixo traz a validade do vínculo dos principais jogadores do Fluminense, incluindo já o zagueiro Jemmes, primeiro reforço anunciado pelo clube. Além deles, há ainda atletas da base que já estrearam pelo profissional, mas foram pouco utilizados ao longo de 2025.

É o caso do meia Agner, que retornou de empréstimo do Palmeiras e tem contrato até dezembro de 2026; do zagueiro Davi Schuindt, com contrato até dezembro de 2028; do atacante Luan Brito, que tem vínculo até o fim de 2026; do meia Wallace Davi, cujo contrato vai até dezembro de 2029; e do lateral direito Julio Fidelis, e do esquerdo Vagno, ambos com vínculo até o fim de 2028.

Embora todo o elenco esteja coberto contratualmente, o clube deve voltar suas atenções para os contratos que se encerram ao fim de 2026, uma vez que em julho já poderão assinar pré-contrato. Fábio, Samuel Xavier, Renê, Ganso, Everaldo, Cano e Keno estão neste grupo.