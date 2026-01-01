Fluminense inicia 2026 com elenco protegido e contratos renovados
Longos vínculos contratuais dão tranquilidade ao clube para iniciar a temporada
O ano de 2026 começou hoje, mas a temporada do Fluminense teve início muito antes disso, com buscas no mercado e, principalmente, com renovações de contrato ao longo de 2025. No decorrer do ano passado, o clube extendeu o vínculo com peças importantes do elenco, como Fábio e Paulo Henrique Ganso.
Com todo o time coberto contratualmente, o clube inicia o novo ciclo sem pendências imediatas. No entanto, alguns jogadores já vislumbram o fim do vínculo ao final de 2026, podendo assinar pré-contrato a partir do meio do ano.
Renovações do Fluminense em 2025
Ao longo da temporada, o Fluminense renovou com sete jogadores: Fábio, Ganso, Guga, Cano, Martinelli e Riquelme Felipe, além de Nonato, que estava por empréstimo e foi comprado pelo clube.
O goleiro de 45 anos, eleito pelos tricolores o melhor do time em 2025, extendeu o vínculo até o final de 2026, com ajuste salarial que o colocou entre os maiores do elenco. Anunciado no início do ano, o contrato de Cano foi prorrogado pelo mesmo prazo.
Outro jogador a extender o vínculo até o dezembro de 2026 foi Paulo Henrique Ganso. Após longas conversas com o staff do camisa 10, o clube oficializou a renovação em maio.
Já Martinelli teve renovação mais longa, até o final de 2027. A extensão foi automática devido a metas estipuladas no contrato anterior. O lateral-direito Guga também está neste grupo, com vínculo até 2029. Por fim, o Tricolor renovou também com Riquelme Felipe, jóia da base, que agora está comprometido com o Flu até 2030.
O caso de Nonato é diferente. O meia pertencia ao Santos e estava emprestado ao clube carioca pela segunda vez em sua carreira, mas dessa vez o desfecho foi a compra.
Veja a validade do contrato dos jogadores do Fluminense
A tabela abaixo traz a validade do vínculo dos principais jogadores do Fluminense, incluindo já o zagueiro Jemmes, primeiro reforço anunciado pelo clube. Além deles, há ainda atletas da base que já estrearam pelo profissional, mas foram pouco utilizados ao longo de 2025.
É o caso do meia Agner, que retornou de empréstimo do Palmeiras e tem contrato até dezembro de 2026; do zagueiro Davi Schuindt, com contrato até dezembro de 2028; do atacante Luan Brito, que tem vínculo até o fim de 2026; do meia Wallace Davi, cujo contrato vai até dezembro de 2029; e do lateral direito Julio Fidelis, e do esquerdo Vagno, ambos com vínculo até o fim de 2028.
Embora todo o elenco esteja coberto contratualmente, o clube deve voltar suas atenções para os contratos que se encerram ao fim de 2026, uma vez que em julho já poderão assinar pré-contrato. Fábio, Samuel Xavier, Renê, Ganso, Everaldo, Cano e Keno estão neste grupo.
Contrato do elenco profissional do Fluminense
|Jogador
|Posição
|Contrato
Fábio
Goleiro
31/12/2026
Pitaluga
Goleiro
31/12/2028
Vitor Eudes
Goleiro
31/12/2027
Freytes
Zagueiro
31/12/2028
Ignácio
Zagueiro
30/06/2028
Igor Rabello
Zagueiro
31/12/2027
Jemmes
Zagueiro
31/12/2030
Guga
Lateral-direito
31/12/2029
Samuel Xavier
Lateral-direito
31/12/2026
Renê
Lateral-esquerdo
31/12/2026
Fuentes
Lateral-esquerdo
31/08/2028
Bernal
Meia
31/07/2028
Hércules
Meia
31/12/2029
Otávio
Meia
31/12/2027
Martinelli
Meia
31/12/2027
Lima
Meia
31/12/2027
Nonato
Meia
31/12/2028
Lucho Acosta
Meia
31/12/2028
Ganso
Meia
31/12/2026
Lezcano
Meia
31/12/2029
Riquelme Felipe
Atacante
31/08/2030
Canobbio
Atacante
31/12/2028
Kevin Serna
Atacante
31/12/2027
Soteldo
Atacante
31/12/2028
Everaldo
Atacante
31/12/2026
Cano
Atacante
31/12/2026
John Kennedy
Atacante
31/12/2027
Keno
Atacante
31/12/2026
Lavega
Atacante
31/12/2029
Santi Moreno
Atacante
31/12/2029
