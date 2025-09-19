Guga renova contrato com Fluminense até 2029

O Fluminense acertou nesta sexta-feira (19) a renovação de contrato com o lateral-direito Guga. O vínculo, que se encerraria ao fim desta temporada, foi ampliado até dezembro de 2029. O anúncio oficial por parte do clube deve acontecer nos próximos dias.

A informação foi dada inicialmente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

Contratado em 2023, o lateral disputou a posição principalmente com Samuel Xavier. Embora o veterano tenha sido titular na maior parte do tempo, Guga esteve presente em momentos decisivos.

Com a renovação até 2029, o Fluminense assegura a permanência de um jogador que, mesmo sem status de titular, se consolidou como figura importante nas conquistas recentes e mantém papel de destaque dentro do elenco de Renato Gaúcho.

Internamente, Guga se tornou uma das principais referências do elenco, se tornando até um dos capitães da equipe. Com passagem pelo Atlético-MG e uma Olimpíada no currículo, o lateral é visto pelos mais jovens como uma referência e exerce um papel de liderança no grupo, até por ser um dos remanescentes do título da Libertadores.

O lateral é visto como peça importante também por conta da sua polivalência. Guga não só atua pela lateral-direita como também foi utilizado na esquerda em diversos momentos.

