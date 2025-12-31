menu hamburguer
Futebol Internacional

Jhon Arias bate o martelo sobre volta a clube do Brasileirão: 'Não depende só de mim'

ídolo do Fluminense, atleta de 28 está na Inglaterra desde julho de 2025

pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 31/12/2025
10:47
Atualizado há 2 minutos
FBL-ENG-PR-MAN UTD-WOLVES
imagem cameraJack Fletcher disputa bola com Jhon Arias durante a partida entre Manchester United e Wolverhampton, pela Premier League, em Old Trafford (Foto: Oli Scarff/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Jhon Arias deixou o futebol brasileiro como um dos principais jogadores não apenas do país, mas de toda a América do Sul, em busca da realização do sonho de atuar na Europa. O atleta concretizou essa meta ao desembarcar na Inglaterra para jogar pelo Wolverhampton, da Premier League, em julho deste ano. No entanto, uma temporada abaixo das expectativas da equipe gerou rumores sobre seu possível retorno ao Brasil, e o jogador se pronunciou pela primeira vez sobre o assunto.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Após o empate por 1 a 1 com o Manchester United, na terça-feira (30), pela 19ª rodada da liga nacional, o colombiano despistou a chance de voltar já na próxima temporada, mas afirmou que, caso isso ocorra, apenas um clube seria prioridade: o Fluminense. De qualquer forma, Arias garantiu que seu foco permanece totalmente no Wolves atualmente.

— A minha prioridade no Brasil sempre é o Fluminense! Sempre o Fluminense. É um clube que eu e minha família temos carinho, consideramos nossa casa. Claro que não depende apenas de mim, depende do Fluminense — iniciou, em entrevista à "TNT Sports México".

— Mas meu momento é aqui, meu presente está aqui, então estou 100% focado em fazer coisas boas aqui, fazer o meu melhor, porque sei o jogador que eu sou e o que eu posso fazer — completou.

Sonho ou pesadelo? 🤔

Arias possui contrato com o Wolverhampton até junho de 2029. Desde sua chegada, o camisa 10 disputou 20 partidas, sem registrar gols ou assistências. O clube, por sua vez, ocupa a última posição isolada da Premier League, com apenas 3 pontos conquistados e nenhuma vitória nas 19 primeiras rodadas.

Nascido em Quibdó, Chocó, Colômbia, o atacante de 1,70 m iniciou sua carreira profissional no Patriotas, passando ainda por Llaneros, América de Cali e Independiente Santa Fe, até chegar ao Fluminense, onde conquistou projeção internacional. Pelo Tricolor, disputou 230 partidas, marcou 47 gols e distribuiu 55 assistências, além de conquistar títulos importantes, como o Campeonato Carioca em 2022 e 2023, a Libertadores de 2022 e a Recopa Sul-Americana de 2024. A última competição de Arias pelo Time de Guerreiros foi o Mundial de Clubes de 2025, quando a equipe surpreendeu ao chegar à semifinal do torneio, que contou com 32 clubes participantes.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Jhon Arias se despede do Fluminense após a partida contra o Cruzeiro
Jhon Arias reage durante partida do Fluminense, em 2025 (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

