menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Quem não joga e quem pode estrear: confira as prováveis escalações para as quartas do Carioca

Jogos acontecem nos próximos dias

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/02/2026
16:12
  • Matéria
  • Mais Notícias

As quartas de final do Campeonato Carioca começam nesta sexta-feira (13), com a partida entre Madureira e Boavista. Nos dias seguintes, Vasco, Botafogo, Flamengo e Fluminense entrarão em campo, em confrontos com jogo único. Ou seja, quem vence avança às semifinais. O Lance! detalha para você quais são os cenários dessas equipes para os confrontos.

continua após a publicidade

Relacionadas

Confira suspensos, lesionados e quem pode estrear nas quartas do Campeonato Carioca

Vasco x Volta Redonda

📆 Data e hora: sábado (14/02), às 21h30
🏟️ Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Transmissão: SporTV e Premiere

Vasco

  • Suspensos: -
  • Lesionados: Jair e Matheus Carvalho
  • Quem pode estrear: Cuiabano
  • Time provável: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.

Volta Redonda

  • Suspensos: -
  • Lesionados: Wellington Silva
  • Quem pode estrear: -
  • Time provável: Felipe Avelino; Juninho, Castro, Lucas Adell e Juninho; Barra, Silva e PK; Marquinhos, MV e Ygor.

Botafogo x Flamengo

📆 Data e hora: domingo (15/02), às 17h30
🏟️ Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Transmissão: TV Globo, GETV e Premiere

Botafogo

  • Suspensos: Marquinhos e Allan.
  • Lesionados: Santi Rodríguez, Marçal, Bastos e Ponte.
  • Quem pode estrear: -
  • Time provável: Leo Linck, Ythallo, Newton e Barboza; Vitinho, Danilo, Wallace Davi, Alex Telles e Montoro; Artur e Arthur Cabral.

🍀 Aposte em Botafogo x Flamengo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Flamengo

  1. Suspensos: -
  2. Lesionados: Saúl, Jorginho e Varela.
  3. Quem pode estrear: -
  4. Time provável: Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo e Arrascaeta; Paquetá, Cebolinha e Pedro.
Jogadores do Flamengo contra o Botafogo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
Botafogo e Flamengo se enfrentam no Campeonato Carioca (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Fluminense x Bangu

📆 Data e hora: segunda-feira (16/02), às 18h
🏟️ Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Transmissão: SporTV e Premiere

Fluminense

  • Suspensos: -
  • Lesionados: Cano e Nonato
  • Quem pode estrear: -
  • Time provável: Fábio; Guga, Jemmes (Ignácio), Freytes e Arana; Hércules, Bernal (Martinelli) e Ganso; Savarino, Serna e John Kennedy.

Bangu

  • Suspensos: -
  • Lesionados: -
  • Quem pode estrear: -
  • Time provável: Bruno; Dudu, Gilberto, Patrick e Bruno Boca; Dioguinho, Mauro e Walber; Lucas Sibito, Luizinho e Patryck Ferreira.

Confira todos os jogos das quartas de final do Campeonato Carioca

  1. Sexta-feira (13), 17h: Madureira x Boavista - Conselheiro Galvão
  2. Sábado (14), 21h30: Vasco x Volta Redonda - São Januário
  3. Domingo (15), 17h30: Botafogo x Flamengo - Nilton Santos
  4. Segunda (16), 18h: Fluminense x Bangu - Maracanã

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias