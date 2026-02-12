Quem não joga e quem pode estrear: confira as prováveis escalações para as quartas do Carioca
As quartas de final do Campeonato Carioca começam nesta sexta-feira (13), com a partida entre Madureira e Boavista. Nos dias seguintes, Vasco, Botafogo, Flamengo e Fluminense entrarão em campo, em confrontos com jogo único. Ou seja, quem vence avança às semifinais. O Lance! detalha para você quais são os cenários dessas equipes para os confrontos.
Confira suspensos, lesionados e quem pode estrear nas quartas do Campeonato Carioca
Vasco x Volta Redonda
📆 Data e hora: sábado (14/02), às 21h30
🏟️ Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Transmissão: SporTV e Premiere
Vasco
- Suspensos: -
- Lesionados: Jair e Matheus Carvalho
- Quem pode estrear: Cuiabano
- Time provável: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.
Volta Redonda
- Suspensos: -
- Lesionados: Wellington Silva
- Quem pode estrear: -
- Time provável: Felipe Avelino; Juninho, Castro, Lucas Adell e Juninho; Barra, Silva e PK; Marquinhos, MV e Ygor.
Botafogo x Flamengo
📆 Data e hora: domingo (15/02), às 17h30
🏟️ Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Transmissão: TV Globo, GETV e Premiere
Botafogo
- Suspensos: Marquinhos e Allan.
- Lesionados: Santi Rodríguez, Marçal, Bastos e Ponte.
- Quem pode estrear: -
- Time provável: Leo Linck, Ythallo, Newton e Barboza; Vitinho, Danilo, Wallace Davi, Alex Telles e Montoro; Artur e Arthur Cabral.
Flamengo
- Suspensos: -
- Lesionados: Saúl, Jorginho e Varela.
- Quem pode estrear: -
- Time provável: Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo e Arrascaeta; Paquetá, Cebolinha e Pedro.
Fluminense x Bangu
📆 Data e hora: segunda-feira (16/02), às 18h
🏟️ Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Transmissão: SporTV e Premiere
Fluminense
- Suspensos: -
- Lesionados: Cano e Nonato
- Quem pode estrear: -
- Time provável: Fábio; Guga, Jemmes (Ignácio), Freytes e Arana; Hércules, Bernal (Martinelli) e Ganso; Savarino, Serna e John Kennedy.
Bangu
- Suspensos: -
- Lesionados: -
- Quem pode estrear: -
- Time provável: Bruno; Dudu, Gilberto, Patrick e Bruno Boca; Dioguinho, Mauro e Walber; Lucas Sibito, Luizinho e Patryck Ferreira.
Confira todos os jogos das quartas de final do Campeonato Carioca
- Sexta-feira (13), 17h: Madureira x Boavista - Conselheiro Galvão
- Sábado (14), 21h30: Vasco x Volta Redonda - São Januário
- Domingo (15), 17h30: Botafogo x Flamengo - Nilton Santos
- Segunda (16), 18h: Fluminense x Bangu - Maracanã
