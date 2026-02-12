Cano volta a treinar com bola no CT do Fluminense

Cano voltou a treinar com bola no CT Carlos Castilho, do Fluminense. O atacante sofreu uma entorse no joelho direito na reapresentação às atividades do Tricolor. Os exames apontaram uma lesão no menisco e o jogador foi operado no dia 10 de janeiro.

No vídeo, o camisa 14 aparece fazendo um percurso de cones e toques para um auxiliar com o pé e com a cabeça. A expectativa inicial de retorno do argentino era de 45 dias. Isso significa que se tudo correr como o esperado, Cano estará de volta aos gramados no início de março.

Mesmo com um 2025 marcado por oscilações físicas e técnicas, Cano terminou a temporada como artilheiro do Flu, com 20 gols. O centroavante não entra em campo desde 29 de outubro, quando o Fluminense venceu o Ceará por 1 a 0, no Maracanã, em duelo atrasado do Brasileirão. Na sequência, já havia sofrido uma entorse no mesmo joelho e passou por tratamento conservador. Apesar de ter sido relacionado para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, acabou não sendo utilizado.

Cano em treino no CT do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Fluminense x Botafogo no Maracanã

Fluminense e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor chega com a invencibilidade de Zubeldía no confronto ao seu lado, enquanto ainda tenta afastar a péssima sequência contra o Alvinegro antes da chegada do treinador argentino.

Depois de uma sequência derrotas histórica no clássico, o Fluminense vem de um bom retrospecto contra o Botafogo. Zubeldía, dono do melhor aproveitamento do Brasil desde que chegou ao Tricolor, venceu os dois jogos que disputou contra o Alvinegro.

Antes disso, porém, o Tricolor não vencia o rival desde 2022. Foram oito derrotas seguidas, com apenas três gols marcados. O primeiro triunfo do Fluminense depois disso foi no ano passado, em setembro, quando o argentino ainda era desconhecido da torcida e fazia sua estreia. O segundo, há menos de duas semanas, foi pelo Campeonato Carioca.

