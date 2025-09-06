Fluminense renova contrato de joia da base

O Fluminense oficializou neste sábado (6) a renovação contratual de uma de suas principais promessas formadas em Xerém. O meia-atacante Riquelme Felipe, de 18 anos, revelado nas categorias de base do clube, assinou um vinculo de mais cinco anos com o Tricolor. O acordo foi firmado no CT Carlos Castilho e representa a primeira renovação contratual do jovem.

- Estou sentindo muito orgulho por tudo o que venho fazendo e construindo nesses anos. Quero primeiramente agradecer a Deus, à minha família e a todo o Fluminense pela oportunidade de agora assinar minha primeira renovação. Agora é seguir com o trabalho e evoluir a cada dia. Aqui realizei muitos sonhos, e hoje realizo mais um, de estar aqui nesse clube grande que eu tanto amo. Estou aqui desde criança. Quero fazer muitos gols, dar muitas assistências e conquistar o objetivo principal, que é ganhar títulos - declarou o jogador após a assinatura.

O contrato anterior, assinado antes de o atacante completar 18 anos, tinha validade até 2028. Com a maioridade, o Fluminense exerceu seu direito de preferência e firmou um novo vínculo, agora válido até 2030, garantindo o jogador por um período mais longo.

Natural de Araçatuba, no interior de São Paulo, o atleta chegou a Xerém em 2018, aos 10 anos, e rapidamente se destacou nas categorias de base. Ele integrou a geração campeã do Brasileirão e da Copa do Brasil Sub-17 em 2024, acumulando ainda passagens pela Seleção Brasileira Sub-17 e Sub-20.

Riquelme Felipe em campo pelo Fluminense na final do Carioca

Promovido ao elenco profissional em janeiro de 2025, durante o Campeonato Carioca, o jogador já soma 18 partidas com a camisa principal do Fluminense e vem sendo observado com atenção pela comissão técnica e diretoria.

A renovação até 2030 é mais um passo do clube na estratégia de valorização de seus talentos formados em casa e de fortalecimento do projeto esportivo com base na integração entre Xerém e o time principal.