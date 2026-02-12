Fluminense tem Zubeldía como trunfo para duelo com Botafogo; veja histórico recente

Fluminense e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor chega com a invencibilidade de Zubeldía no confronto ao seu lado, enquanto ainda tenta afastar a péssima sequência contra o Alvinegro antes da chegada do treinador argentino.

continua após a publicidade

➡️ Escalação do Fluminense: Tricolor usa força máxima contra o Botafogo

Depois de uma sequência derrotas histórica no clássico, o Fluminense vem de um bom retrospecto contra o Botafogo. Zubeldía, dono do melhor aproveitamento do Brasil desde que chegou ao Tricolor, venceu os dois jogos que disputou contra o Alvinegro.

Antes disso, porém, o Tricolor não vencia o rival desde 2022. Foram oito derrotas seguidas, com apenas três gols marcados. O primeiro triunfo do Fluminense depois disso foi no ano passado, em setembro, quando o argentino ainda era desconhecido da torcida e fazia sua estreia.

continua após a publicidade

O Flu venceu o duelo por 2 a 0 no Maracanã, com gols de Cano e Lima. O segundo, há menos de duas semanas, foi pelo Campeonato Carioca. Com o time misto dos dois lados e debaixo de chuva forte, John Kennedy marcou o gol da vitória verde, branca e grená no Nilton Santos.

John Kennedy marca em Fluminense e Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/ AGIF/ Gazeta Press)

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Como chegam Fluminense e Botafogo?

O Fluminense entra em campo embalado após vitória sobre o Maricá no Carioca e soma quatro pontos no Brasileirão — triunfo contra o Grêmio e empate diante do Bahia. O técnico Luis Zubeldía retoma a formação considerada titular, preservada na rodada final do Estadual. Os únicos desfalques confirmados são Nonato e Germán Cano, lesionados.

continua após a publicidade

O Botafogo, por sua vez, tenta reagir após duas derrotas consecutivas. O time de Martín Anselmi utilizou equipe alternativa no clássico contra o Vasco pelo Carioca, mas deve ir com força máxima no Maracanã. O treinador, porém, não conta com Marçal, Joaquín Correa e Chris Ramos, todos no departamento médico.

🍀 Aposte em Fluminense x Botafogo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.