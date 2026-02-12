Fluminense divulga relacionados para enfrentar o Botafogo

O Fluminense divulgou os jogadores relacionados para enfrentar o Botafogo nesta quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor chega com força máxima para o confronto. As únicas baixas por lesão são de Cano e Nonato.

A estratégia do Fluminense de Zubeldía no início de 2026 é de rodar o time para manter todos os jogadores nas melhores condições físicas possíveis. Além disso, a comissão buscar conquistar profundidade no elenco, dando minutagem aos atletas que tiveram menos espaço no ano passado.

A partir do início do Brasileirão, essa divisão passou a ser mais clara. No Carioca o time é misto. No Brasileirão é força máxima. Com isso, o Tricolor enfrenta o Alvinegro com o que considera melhor nesse momento. Na primeira partida do ano entre os rivais, os dois entraram com times mistos. O Fluminense venceu por 1 a 0, gol de John Kennedy.

Relacionados

Fábio, Pitaluga e Vitor Eudes;

Samuel Xavier, Guga, Guilherme Arana e Renê;

Freytes, Ignácio, Igor Rabello e Jemmes;

Martinelli, Bernal, Otávio, Hércules, Lucho Acosta e PH Ganso

Canobbio, Serna, John Kennedy, Santi Moreno, Savarino, Soteldo e Matheus Reis

Como chegam Fluminense e Botafogo?

O Fluminense entra em campo embalado após vitória sobre o Maricá no Carioca e soma quatro pontos no Brasileirão — triunfo contra o Grêmio e empate diante do Bahia. O técnico Luis Zubeldía retoma a formação considerada titular, preservada na rodada final do Estadual. Os únicos desfalques confirmados são Nonato e Germán Cano, lesionados.

O Botafogo, por sua vez, tenta reagir após duas derrotas consecutivas. O time de Martín Anselmi utilizou equipe alternativa no clássico contra o Vasco pelo Carioca, mas deve ir com força máxima no Maracanã. O treinador, porém, não conta com Marçal, Joaquín Correa e Chris Ramos, todos no departamento médico.

