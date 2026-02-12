menu hamburguer
Fora de Campo

Inteligência artificial aponta resultado de Fluminense x Botafogo pelo Brasileirão

Clássico será disputado no Maracanã e promete fortes emoções

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/02/2026
05:40
Fluminense venceu o Botafogo pelo campeonato Carioca 2026. Foto: Thiago Ribeiro/Gazeta Press
imagem cameraFluminense venceu o Botafogo pelo campeonato Carioca 2026 (Foto: Thiago Ribeiro/Gazeta Press)
Fluminense e Botafogo vão se enfrentar, na noite desta quinta-feira (12), em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Antes da bola rolar, uma inteligência artificial apontou qual será o resultado do clássico no Maracanã.

De acordo com a previsão do ChatGPT, Fluminense e Botafogo vão ficar no empate por 2 a 2. Apesar da grande consistência defensiva do Tricolor quando atua dentro de casa, o Glorioso vai conseguir empatar o duelo depois de sair atrás no placar.

➡️Medalhão do Flamengo perde a paciência e retruca jornalista da Globo

A inteligência artificial apontou que Lucho Acosta vai abrir o placar para o Fluminense contra o Botafogo, e o uruguaio Cannobio vai ampliar ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Glorioso vai conseguir se recuperar com dois gols de Arthur Cabral.

➡️Botafogo confia em dupla recém-contratada para temporada

Nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o Fluminense somou 4 pontos, depois de vencer o Grêmio e empatar com o Bahia. O Botafogo tem três pontos na tabela, já que venceu o Cruzeiro e perdeu para o Grêmio.

➡️Fluminense avalia desistir de Bouanga; entenda passo a passo da negociação

Botafogo e Fluminense tiveram primeiro tempo debaixo de forte chuva (Foto: Thiago Ribeiro/ Agif/Gazeta Press)
Botafogo e Fluminense tiveram primeiro tempo debaixo de forte chuva no Campeonato Carioca (Foto: Thiago Ribeiro/ Agif/Gazeta Press)

Prováveis escalações para Fluminense x Botafogo

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Bernal e Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy.
Botafogo: Neto; Newton, Alexander Barboza e Ythallo; Vitinho, Allan, Danilo, Álvaro Montoro e Alex Telles; Artur e Arthur Cabral.

