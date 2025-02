Fluminense anuncia renovação com Cano até dezembro de 2026

O Fluminense anunciou a renovação de contrato com o atacante e ídolo Germán Cano até dezembro de 2026. O vínculo do atleta se encerrava no fim de 2025, mas foi prolongado por mais um ano.

Contratado em 2022, Cano fez história em suas duas primeiras temporadas com a camisa do Fluminense, tendo marcado mais de 40 gols em cada uma delas. No período com o Tricolor, o atleta também conquistou a Libertadores, a Recopa Sul-Americana e dois Campeonatos Cariocas.

Apesar de um 2024 abaixo da média por conta de dores crônicas, o centroavante vem reencontrando a boa fase com o Time de Guerreiros. Na atual edição do estadual, o camisa 14 é o vice-artilheiro da competição com 4 gols marcados.

Um dos objetivos do Fluminense com a renovação de Cano é proteger o próprio clube de possíveis assédios de outras equipes ao longo do ano. Caso não renovasse o vínculo do atacante, o jogador poderia assinar um pré-contrato com outra equipe no meio do ano.

Germán Cano comemora gol da virada do Fluminense sobre o Vasco (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

Cano na lista de maiores artilheiros do Fluminense

1) Waldo (319 gols)

2) Fred (199 gols)

3) Orlando (186 gols)

4) Hércules (165 gols)

5) Telê (162 gols)

6) Welfare (161 gols)

7) Russo (155 gols)

8) Preguinho (132 gols)

9) Magno Alves (124 gols)

10) Washington “Casal 20” (120 gols)

11) Ézio (118 gols)

12) Escurinho (111 gols)

13) Jair Francisco (107 gols)

14) Zezé (106 gols)

15) Lula (98 gols)

16) Rodrigues e Didi (97 gols)

18) Cano (95 gols)

19) Romeu e Flávio (92 gols)

21) Simões (91 gols)