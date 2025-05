A renovação de Ganso com o Fluminense, que estava próxima, agora se concretizou. O clube anunciou nesta sexta-feira (30) a conclusão das negociações com o camisa 10, que assinou por mais uma temporada.

O jogador estava em reta final de contrato e em julho estaria livre para assinar pré-contrato com outro clube, mas agora estendeu seu vínculo com o Flu até dezembro de 2026. As partes haviam iniciado as conversas no início do ano, mas não haviam chegado a um acordo.

- Primeiramente gostaria de agradecer o carinho do torcedor. Isso é incrível e muito importante para mim, para que eu pudesse ter meu contrato renovado e essa continuidade dentro do clube. Acho que a gente tem uma conexão muito boa e eu fico contente por poder permanecer aqui por mais uma temporada, com contrato renovado. É uma felicidade enorme, uma emoção. O Fluminense é o clube que eu fiquei por mais tempo na minha carreira, na minha vida. Então agradeço por acreditarem em mim desde o começo e pelo carinho de sempre. Espero que eu possa trazer muitas coisas boas para o Fluminense e para o torcedor tricolor. - declarou Ganso.

Da desconfiança à idolatria

Paulo Henrique Ganso chegou às Laranjeiras em 2019, após três temporadas apagadas na Europa, entre Sevilla-ESP e Amiens-FRA. Seu primeiro contrato foi de cinco anos, período em que colecionou boas atuações, mas não conseguiu se firmar no time titular.

Passou nas mãos de diversos treinadores, mas foi com Abel Braga, em 2022, que sua ascensão com a armadura tricolor se consolidou. Ganhou minutagem e confiança para entrar no ritmo e estar preparado para a segunda passagem de Fernando Diniz, primeiro técnico no Fluminense a acreditar em sua qualidade, em 2019.

A partir de então, tornou-se titular absoluto do time e uma liderança dentro do elenco, fazendo valer o status de camisa 10. O maestro de Laranjeiras possui 278 jogos, 27 gols e conquistou o Carioca de 2022 e 2023, a Libertadores de 2023 e a Recopa Sul-Americana em 2024.

Em 2025, passou por um período delicado ao ser diagnosticado com miocardite na pré-temporada. Depois de um mês de tratamento, Ganso estreou apenas em abril, contra o Bragantino, no Maracanã.