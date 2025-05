Fluminense acerta a renovação de Fábio por mais um ano

O Flumiense acertou a renovação do contrato do goleiro Fábio, de 44 anos, até o final de 2026. As conversas entre as duas partes foram iniciadas no incio da última semana e foram alinhadas nos interesses das duas partes.

Com isso, o arqueiro terá completado 46 anos quando seu novo vínculo chegar ao fim no final do ano que vem. O clube não vê problema que o jogador esteja em uma idade avançada. Apesar disso, ele tem sido um dos destaques da equipe até agora.

-É mais um presente que Deus me concede, fazer parte dessa história que a gente vem escrevendo desde a minha chegada aqui no Fluminense. Estamos cada vez mais nos dedicando e melhorando para dar alegria ao nosso torcedor. Quero agradecer a Deus, que me concede saúde e por poder vestir essa camisa vitoriosa, fazer parte da família tricolor. O torcedor sempre me dá todo o apoio, onde eu vou, recebo carinho. Quero agradecer a todos que fazem parte dessa história que está sendo escrita a cada jogo - afirmou o goleiro em entrevista ao clube.

Vale lembrar que o goleiro e Tricolor acertaram um novo ajuste salarial, no último mês de fevereiro. Isso fez ele ficar entre os maiores salários do elenco, movimento que já estava previsto no contrato do jogador. Fora isso, o jogador quer seguir com sua carreira apesar da idada avançada.

O goleiro atuou em 29 partidas pelo Tricolor na atual temporada, tendo sido um dos destaques da equipe até o momento e uma das lideranças. Além disso, não levou gols em 13 partidas em todas as competições que disputou.

Chegada ao Tricolor e participação nas conquistas

Fábio chegou o Fluminense no início de 2022 após ter sido dispensado pelo Cruzeiro, clube que jogou por mais de dez anos. Ele chegou ao clube ganhando menos de R$ 150 mil e depois seu contrato foi ganhando ajustes salariais.

Desde então, o goleiro de 44 anos, disputou 191 partidas pelo Tricolor. Além disso, participou das conquistas de dois Campeonatos Cariocas (2022 e 2023), da Libertadores (2023) e da Recopa Sul-Americana (2024).

Fábio em ação pela Libertadores (Foto: JUAN MABROMATA/AFP)

Após a vitória no clássico, o Fluminense volta a campo na quinta-feira (29) para enfrentar o Once Caldas, da Colômbia, às 21h30, no Maracanã. A partida é válida pela última rodada rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americanca.