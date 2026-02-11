menu hamburguer
Fluminense x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Times se enfrentam pela segunda vez em 2026

Dia 11/02/2026
19:02
Fluminense x Botafogo - Onde assistir
Fluminense x Botafogo - Onde assistir (Foto: Arte/ Lance!)
Fluminense e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e da CazéTV (YouTube).

➡️ Escalação do Fluminense: Tricolor usa força máxima contra o Botafogo

Como chegam Fluminense e Botafogo?

O Fluminense entra em campo embalado após vitória sobre o Maricá no Carioca e soma quatro pontos no Brasileirão — triunfo contra o Grêmio e empate diante do Bahia. O técnico Luis Zubeldía retoma a formação considerada titular, preservada na rodada final do Estadual. Os únicos desfalques confirmados são Nonato e Germán Cano, lesionados.

O Botafogo, por sua vez, tenta reagir após duas derrotas consecutivas. O time de Martín Anselmi utilizou equipe alternativa no clássico contra o Vasco pelo Carioca, mas deve ir com força máxima no Maracanã. O treinador, porém, não conta com Marçal, Joaquín Correa e Chris Ramos, todos no departamento médico.

continua após a publicidade

Ficha do jogo

FLUMINENSE x BOTAFOGO
3ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e CazéTV (YouTube)
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Maíra Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Prováveis escalações

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Bernal, Martinelli e Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy.

BOTAFOGO (Técnico: Martín Anselmi)
Neto; Ythallo, Newton e Barboza; Vitinho, Allan, Danilo, Montoro e Alex Telles; Artur e Arthur Cabral.

Fluminense venceu o Botafogo pelo campeonato Carioca 2026. Foto: Thiago Ribeiro/Gazeta Press
Fluminense venceu o Botafogo pelo campeonato Carioca 2026 (Foto: Thiago Ribeiro/Gazeta Press)

