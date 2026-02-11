Fluminense x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Times se enfrentam pela segunda vez em 2026
Fluminense e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e da CazéTV (YouTube).
Ficha do jogo
Como chegam Fluminense e Botafogo?
O Fluminense entra em campo embalado após vitória sobre o Maricá no Carioca e soma quatro pontos no Brasileirão — triunfo contra o Grêmio e empate diante do Bahia. O técnico Luis Zubeldía retoma a formação considerada titular, preservada na rodada final do Estadual. Os únicos desfalques confirmados são Nonato e Germán Cano, lesionados.
O Botafogo, por sua vez, tenta reagir após duas derrotas consecutivas. O time de Martín Anselmi utilizou equipe alternativa no clássico contra o Vasco pelo Carioca, mas deve ir com força máxima no Maracanã. O treinador, porém, não conta com Marçal, Joaquín Correa e Chris Ramos, todos no departamento médico.
Ficha do jogo
FLUMINENSE x BOTAFOGO
3ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: Quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e CazéTV (YouTube)
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Maíra Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Prováveis escalações
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Bernal, Martinelli e Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy.
BOTAFOGO (Técnico: Martín Anselmi)
Neto; Ythallo, Newton e Barboza; Vitinho, Allan, Danilo, Montoro e Alex Telles; Artur e Arthur Cabral.
