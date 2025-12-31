O ano de 2025 foi de altos e baixos para o Fluminense. O Tricolor foi semifinalista das três competições de mata-mata que disputou e terminou o Brasileirão na quinta colocação, garantindo a vaga direta na Libertadores.

Neste dia 31 de dezembro, em clima de retrospectiva, o Lance! escutou os torcedores tricolores presentes no canal do Whatsapp, que votaram no melhor jogador, melhor cotratação, maior vitória e gol mais bonito da temporada.

Retrospectiva de 2025 do Fluminense

Melhor jogador de 2025

Seis jogadores concorreram nesta categoria: o goleiro Fábio, o zagueiro Thiago Silva, os meias Hércules e Martinelli, e os atacantes Kevin Serna e Agustin Canobbio. Com a maioria esmagadora dos votos, o camisa 1 do Fluminense foi eleito o destaque de 2025, tendo 802 votos.

O arqueiro quebrou recordes nesta temporada. Aos 45 anos, atuou em todos os 3.420 minutos possíveis no Brasileirão, sendo decisivo para o time nesta e em outras competições - no Mundial de Clubes, fez defesas milagrosas que levaram o Flu à semifinal. Ainda, tornou-se o jogador com mais partidas disputadas no futebol mundial, entrou para a lista de atletas com mais jogos pelo clube no século (259) e foi indicado ao time do ano no "Fifa The Best".

— O que tento passar para eles é a minha dedicação, o meu amor pela posição, independentemente da idade ou de quantos jogos já fiz. Vivenciar cada treino como se fosse o primeiro dia é difícil, porque a carreira exige muito amor, entrega e fé. Os goleiros do Fluminense que sobem de Xerém e têm a oportunidade de treinar com a gente precisam entender isso: dedicação, alegria e compromisso. Brinco bastante com eles, mas também corrijo, porque o goleiro não pode se acomodar — declarou Fábio após vitória sobre o Mirassol pelo Brasileirão.

Veja o resultado da votação:

Fábio - 803 votos

Thiago Silva - 45 votos

Martinelli - 32 votos

Canobbio - 25 votos

Kevin Serna - 9 votos

Hércules - 9 votos

Fabio defendeu pênalti cobrado por Luciano na partida entre Fluminense e São Paulo, no Morumbi (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Gol mais bonito de 2025

Na disputa pelo gol mais bonito do ano, a concorrência foi forte. Mesmo com a lembrança fresca da cavadinha de Ganso que consolidou a vitória sobre o Bahia na última rodada do Brasileirão, o tento de Lucho Acosta no Fla-Flu foi o vencedor.

O argentino, contratado no meio da temporada, levou a votação pelo golaço que abriu o placar contra o Flamengo, na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em segundo lugar, o gol de falta de Arias contra o Ulsan, no Mundial de Clubes.

Veja o resultado da votação:

Lucho Acosta (contra o Flamengo) - 742 votos

Jhon Arias (contra o Ulsan) - 72 votos

Ganso (contra o Bahia) - 32 votos

Martinelli (contra o Al Hilal) - 23 votos

Guga (contra o Vasco) - 16 votos

Thiago Silva (contra o Juventude) - 10 votos

Cano (Contra o Bahia) - 5 votos

Lucho Acosta comemora seu gol pelo Fluminense diante do Flamengo (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Melhor contratação do Fluminense

Depois de um 2024 de erros de contratação, o Fluminense ajustou a estratégia de mercado e trouxe nomes importantes para a temporada tricolor. Cinco nomes concorreram, mas três foram as principais: Lucho Acosta, que mostrou sua qualidade no meio de campo, capaz de cumprir a função que apenas Ganso desempanhava; Hércules, que chegou no início do ano e teve atuação decisiva especialmente no Mundial de Clubes, quando marcou nas vitórias sobre a Inter de Milão e o Al Hilal; e Canobbio, pulmão do time, onipresente no campo, desempenhando função essecial em todos os setores.

O argentino novamente ganhou a votação de forma isolada, com 950 votos. Em 23 jogos, atuou por 1.496 minutos e contribuiu com três gols e três assistências.

Veja o resultado da votação:

Lucho Acosta - 950 votos

Canobbio - 135 votos

Hércules - 64 votos

Freytes - 9 votos

Renê - 8 votos

Maior vitória da temporada

Num ano em que o Fluminense chegou à semifinal do Mundial de Clubes desbancando o vice-campeão europeu, seria difícil outro jogo liderar a lista. A vitória por 2 a 0 sobre a Inter de Milão foi eleita a maior da temporada, seguida pela classificação sobre o Al Hilal, que colocou o Flu entre os quatro melhores times do mundo.

Além delas, concorreram a virada sobre o Ulsan, a goleada histórica de 6 a 0 no São Paulo, pelo Brasileirão, e a vitória em cima do Botafogo, que marcou a estreia de Zubeldia no comando técnico e que encerrou o jejum no Clássico Vovô.

Veja o resultado da votação:

Fluminense 2 x 0 Inter de Milão (Mundial) - 892 votos

Fluminense 2 x 1 Al Hilal (Mundial) - 44 votos

Fluminense 6 x 0 São Paulo (Brasileirão) - 34 votos

Fluminense 2 x 0 Botafogo (Brasileirão) - 6 votos

Fluminense 4 x 2 Ulsan (Mundial) - 4 votos