Antes de anunciar Puma, Fluminense faz liquidação de produtos da Umbro

Perto de anunciar a Puma como nova fornecedora de material esportivo, o Fluminense anunciou a "maior liquidação do ano" em todos os produtos da Umbro. Os descontos são válidos para o site e para as lojas físicas do clube, até esgotarem os itens em estoque.

O Tricolor publicou a ação em suas redes sociais na terça-feira (30), véspera do fim do vínculo com a marca inglesa. No site, blusas, shorts, agasalhos e roupas de viagem já constam como novos preços.

No site oficial, os descontos variam entre 60% e 31%. Por serem produtos de linhas antigas, há pouca disponibilidade de tamanhos. Dos lançamentos de 2025, há a camisa tricolor, modelo torcedor, feminino (R$ 189,90), masculino (R$ 218,90) e infantil (R$ 177,90), além da branca, no mesmo preço, e de goleiro (somente no modelo masculino). Confira abaixo alguns dos itens - para saber mais, acesse o site "loja.fluminense.com.br"

Camisa Outubro Rosa 2025 - R$ 189,90 (feminina); R$ 206,90 (masculina); e R$ 147,90 (infantil) Kit infantil tricolor e grená 2025 - R$ 189,90 Camisa de treino de goleiro marinho/laranja 2025 - R$ 147,90 Jaqueta "Hino" e "Viagem" 2025 - R$ 324,90 Calça de treino verde 2025 - R$ 206,90

Os novos uniformes da Puma foram aprovados por unanimidade pelo Conselho Deliberativo, na segunda-feira (29), e serão lançados em janeiro. Os Moleques de Xerém serão os primeiros a vestir a armadura, usando-a durante a Copinha, com estreia marcada para o dia 5, quando enfrentam o Água Santa. Nos profissionais, a estreia será no Campeonato Carioca, que começa no dia 14, no confronto contra o Madureira.

Fluminense e Umbro

A parceria entre Fluminense e Umbro começou em 2020, quando o Tricolor deixou a Under Armour. Inicialmente, o vínculo valia até 2022, sendo renovado até o fim de 2025.

Com a fornecedora, viveu um dos momentos mais vitoriosos da história do clube, conquistando a Libertadores da América, a Recopa e dois Campeonatos Cariocas, além da semifinal do Mundial de Clubes em 2025. Antes disso, somente a Adidas viveu algo semelhante, vestindo o Flu nos títulos da Copa do Brasil de 2007 e do Brasileirão em 2010 e 2012.