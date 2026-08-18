Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Fluminense: Igor Rabello pode passar por cirurgia ao fim da temporada

Jogador teve lesão no ombro contra o Palmeiras

PorPedro BrandãoEnviado Especial
18/08/2026 14:29
Favorite o Lance! no Google
Igor Rabello em ação pelo Fluminense
Igor Rabello em ação pelo Fluminense contra o Bahia (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

MENDOZA (ARG) - Igor Rabello, do Fluminense, terá que passar por cirurgia para se recuperar de lesão no ombro esquerdo. O zagueiro teve luxação acromioclavicular, sofrida na vitória sobre o Palmeiras, no Maracanã. Nesse momento, o Tricolor avalia a situação para saber se a cirurgia será feita de forma imediata ou ao fim da temporada.

➡️John Kennedy passa por cirurgia no joelho antes de decisão do Fluminense na Libertadores

Aos sete minutos da segunda etapa, Igor caiu em cima do próprio braço e teve que ser substituído. O jogador, que teve pouco espaço até as últimas semanas entrou como titular contra o Palmeiras.

continua após a publicidade

No vestiário do Maracanã, após o apito final, o zagueiro foi avaliado e as primeiras impressões indicavam a necessidade de cirurgia. O procedimento, no entanto, entrou em discussão sobre se a intervenção precisaria ser imediata. O ombro do jogador segue funcional mesmo com a lesão. Com isso, a cirurgia poderia ser feita ao fim da temporada.

Igor Rabello em Fluminense x Palmeiras
Igor Rabello em Fluminense x Palmeiras (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Fluminense x Independiente Rivadavia

Ind. Rivadavia e Fluminense se enfrentam na noite desta terça-feira (18), às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Com o empate sem gols no Maracanã, no jogo de ida, quem vencer nesta terça-feira avança na Libertadores. Em caso de novo empate, a classificação será definida nos pênaltis. Quem avançar encara o vencedor de Coquimbo Unido x Platense.

continua após a publicidade

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Freytes no treino do Fluminense em Mendoza

Fluminense

Fluminense divulga time com Freytes para decisão na Libertadores

Há 8 minutos
John Kennedy deixou Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil com dores

Fluminense

John Kennedy passa por cirurgia no joelho antes de decisão do Fluminense na Libertadores

Há 49 minutos
Fluminense no Malvinas Argentinas para enfrentar o Independiente Rivadavia

Fluminense

Fluminense ganha vantagem com 'problema' do Independiente Rivadavia

Há 53 minutos
Rivadavia x Fluminense

Onde Assistir

Ind. Rivadavia x Fluminense: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

Há 3 horas
Fluminense treinou no Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires, para enfrentar o Argentinos Juniors, pela Libertadores 2011

Fluminense

Argentina guarda noites marcantes do Fluminense na Libertadores; relembre

Há 4 horas
Lucho Acosta disputa bola em Fluminense x Independiente Rivadavia (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Fluminense

De desconhecido a carrasco: Fluminense encara Ind. Rivadavia pela quarta vez no ano, ainda sem vitória

Há 4 horas
Mais LANCE!
Hulk em campo durante Fluminense x Independiente Rivadaviapelas oitavas de final da LibertadoresHulk em campo durante Fluminense x Independiente Rivadavia, pelas oitavas de final da Libertadores

Fluminense decide temporada contra o Ind. Rivadavia, que joga maior partida da sua história

Hulk, do Flumiennse, correndo ao lado de jogadores do Independiente Rivadavia na Libertadores

IA aponta resultados de Fluminense na Libertadores e São Paulo na Sul-Americana

Thiago Silva no treino do Fluminense

Sinais? Fluminense se hospeda na rua 'Rivadavia' para decisão na Libertadores

Lucho Acosta disputa bola em Fluminense x Independiente Rivadavia (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Tarólogo aponta resultado de Independiente Rivadavia x Fluminense

Guga concede entrevista coletiva antes de ndependiente Rivadavia x Fluminense pela Libertadores

Guga explica mudança no Fluminense: 'Não é fácil'

Thiago Silva orienta jogadores do Fluminense em campo

Escalação do Fluminense: Marcão aprova teste contra o Palmeiras

Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)

Brasileirão: Flamengo corta vantagem do Palmeiras, e Vasco aumenta risco de queda

Marcão comanda primeiro treino do Fluminense após demissão de Zubeldía

Fluminense desembarca em Mendoza para decisão na Libertadores

Ganso em ação na partida entre Fluminense e Palmeiras

Ganso: o segredo do Fluminense contra maior arma do Independiente Rivadavia

Thiago Silva disputa bola com Arce em Fluminense x Independiente Rivadavia

Confiança x descanso: Fluminense e Ind. Rivadavia fazem apostas opostas antes de decisão

Savarino no treino do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Marcão tem três baixas confirmadas para Independiente Rivadavia x Fluminense

Riquelme no treino do Fluminense neste domingo (16) no CT Carlos Castilho

Fluminense informa corte de Riquelme para decisão na Libertadores

Hulk em ação pelo Fluminense contra o Palmeiras

Hulk revela bastidores da demissão de Zubeldía e mudanças do Fluminense com Marcão: 'Pedi desculpa'