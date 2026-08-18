Fluminense: Igor Rabello pode passar por cirurgia ao fim da temporada
Jogador teve lesão no ombro contra o Palmeiras
MENDOZA (ARG) - Igor Rabello, do Fluminense, terá que passar por cirurgia para se recuperar de lesão no ombro esquerdo. O zagueiro teve luxação acromioclavicular, sofrida na vitória sobre o Palmeiras, no Maracanã. Nesse momento, o Tricolor avalia a situação para saber se a cirurgia será feita de forma imediata ou ao fim da temporada.
John Kennedy passa por cirurgia no joelho antes de decisão do Fluminense na Libertadores
➡️John Kennedy passa por cirurgia no joelho antes de decisão do Fluminense na Libertadores
Aos sete minutos da segunda etapa, Igor caiu em cima do próprio braço e teve que ser substituído. O jogador, que teve pouco espaço até as últimas semanas entrou como titular contra o Palmeiras.
No vestiário do Maracanã, após o apito final, o zagueiro foi avaliado e as primeiras impressões indicavam a necessidade de cirurgia. O procedimento, no entanto, entrou em discussão sobre se a intervenção precisaria ser imediata. O ombro do jogador segue funcional mesmo com a lesão. Com isso, a cirurgia poderia ser feita ao fim da temporada.
Fluminense x Independiente Rivadavia
Ind. Rivadavia e Fluminense se enfrentam na noite desta terça-feira (18), às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Com o empate sem gols no Maracanã, no jogo de ida, quem vencer nesta terça-feira avança na Libertadores. Em caso de novo empate, a classificação será definida nos pênaltis. Quem avançar encara o vencedor de Coquimbo Unido x Platense.
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Fluminense
Fluminense divulga time com Freytes para decisão na LibertadoresHá 8 minutos
Fluminense
John Kennedy passa por cirurgia no joelho antes de decisão do Fluminense na LibertadoresHá 49 minutos
Fluminense
Fluminense ganha vantagem com 'problema' do Independiente RivadaviaHá 53 minutos
Onde Assistir
Ind. Rivadavia x Fluminense: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela LibertadoresHá 3 horas
Fluminense
Argentina guarda noites marcantes do Fluminense na Libertadores; relembreHá 4 horas
Fluminense
De desconhecido a carrasco: Fluminense encara Ind. Rivadavia pela quarta vez no ano, ainda sem vitóriaHá 4 horas
Mais LANCE!