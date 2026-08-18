Fluminense: Igor Rabello pode passar por cirurgia ao fim da temporada Jogador teve lesão no ombro contra o Palmeiras

MENDOZA (ARG) - Igor Rabello, do Fluminense, terá que passar por cirurgia para se recuperar de lesão no ombro esquerdo. O zagueiro teve luxação acromioclavicular, sofrida na vitória sobre o Palmeiras, no Maracanã. Nesse momento, o Tricolor avalia a situação para saber se a cirurgia será feita de forma imediata ou ao fim da temporada.

➡️John Kennedy passa por cirurgia no joelho antes de decisão do Fluminense na Libertadores

Aos sete minutos da segunda etapa, Igor caiu em cima do próprio braço e teve que ser substituído. O jogador, que teve pouco espaço até as últimas semanas entrou como titular contra o Palmeiras.

continua após a publicidade

No vestiário do Maracanã, após o apito final, o zagueiro foi avaliado e as primeiras impressões indicavam a necessidade de cirurgia. O procedimento, no entanto, entrou em discussão sobre se a intervenção precisaria ser imediata. O ombro do jogador segue funcional mesmo com a lesão. Com isso, a cirurgia poderia ser feita ao fim da temporada.

Igor Rabello em Fluminense x Palmeiras (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Fluminense x Independiente Rivadavia

Ind. Rivadavia e Fluminense se enfrentam na noite desta terça-feira (18), às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Com o empate sem gols no Maracanã, no jogo de ida, quem vencer nesta terça-feira avança na Libertadores. Em caso de novo empate, a classificação será definida nos pênaltis. Quem avançar encara o vencedor de Coquimbo Unido x Platense.

continua após a publicidade

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.